 
Экономика

Почти 28 тысяч псковских налогоплательщиков получают уведомления о долгах по СМС

0

Услугой по бесплатному ежеквартальному оповещению о налоговых обязательствах через сервис «Информирование о задолженности» в Псковской области пользуются более 27 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также более 300 организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России.

Для подключения уведомлений о неисполненных обязательствах необходимо предоставить согласие, выбрав наиболее удобный для себя способ – с помощью СМС-сообщений или по электронной почте.

Подать согласие на бесплатное информирование можно лично в налоговом органе, по почте или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (для юридических лиц).

Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют наиболее быстрый и удобный способ – дистанционно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» (для граждан и индивидуальных предпринимателей). Для этого необходимо оформить согласие на сайте ФНС России в разделе личного кабинета «Настройки профиля – Уведомления – Информирование о задолженности» или через мобильное приложение «Налоги ФЛ» в блоке «Профиль – Уведомления – Информирование о задолженности».

После оформления заявки уведомления будут автоматически приходить на указанный номер телефона или адрес электронной почты. Рассылка осуществляется не чаще одного раза в три месяца.

СМС-сообщения направляются с короткого номера Nalog.ru и содержат текст «Налоговая задолженность ____ руб.». На электронную почту информация поступает с адреса: noreply@fcod.nalog.ru.

Налоговая служба также обращает внимание, что рассылка носит информационный характер и не содержит никаких контактных номеров телефонов или реквизитов для перечислений.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026