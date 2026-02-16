Почти 28 тысяч псковских налогоплательщиков получают уведомления о долгах по СМС

Услугой по бесплатному ежеквартальному оповещению о налоговых обязательствах через сервис «Информирование о задолженности» в Псковской области пользуются более 27 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также более 300 организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России.

Для подключения уведомлений о неисполненных обязательствах необходимо предоставить согласие, выбрав наиболее удобный для себя способ – с помощью СМС-сообщений или по электронной почте.

Подать согласие на бесплатное информирование можно лично в налоговом органе, по почте или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (для юридических лиц).

Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют наиболее быстрый и удобный способ – дистанционно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» (для граждан и индивидуальных предпринимателей). Для этого необходимо оформить согласие на сайте ФНС России в разделе личного кабинета «Настройки профиля – Уведомления – Информирование о задолженности» или через мобильное приложение «Налоги ФЛ» в блоке «Профиль – Уведомления – Информирование о задолженности».

После оформления заявки уведомления будут автоматически приходить на указанный номер телефона или адрес электронной почты. Рассылка осуществляется не чаще одного раза в три месяца.

СМС-сообщения направляются с короткого номера Nalog.ru и содержат текст «Налоговая задолженность ____ руб.». На электронную почту информация поступает с адреса: noreply@fcod.nalog.ru.

Налоговая служба также обращает внимание, что рассылка носит информационный характер и не содержит никаких контактных номеров телефонов или реквизитов для перечислений.