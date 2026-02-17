Предсказана смерть: ТЦ на грани выживания

В России закроется 10% торговых центров. Такой прогноз на днях дал президент Союза торговых центров Булат Шакиров. По его мнению, в перспективе двух-трех лет выживут те, кто находится в шаговой доступности от потребителя и готов отдавать торговые площади досугу и услугам: салонам красоты, ателье, кинотеатрам, детским и взрослым игровым центрам. Подобного рода прогнозы звучат не первый раз. Еще в 2022 году россиян пугали, что на следующий год закроется аж половина ТЦ. На текущий год и вовсе можно встретить прогноз о закрытии чуть ли не 95% подобных бизнесов. Сколько правды в таких предсказаниях? Насколько столичные тенденции характерны для провинции, где ТЦ, даже располагаясь на окраине, остается в шаговой доступности? Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера отправилась в местные торговые комплексы, поговорила с их администрацией и арендаторами, чтобы понять, какие факторы топят процветающий бизнес, кто все-таки повесит замок на дверь, а кто сумеет выжить.
Прилавок вместо станка
Первый торговый центр современного типа открылся в Пскове 9 сентября 2005 года - «Империал». До него еще с советских лет на улице Яна Фабрициуса работал (и продолжает работать сейчас) «Торговый центр» – прямо так и назвали комплекс, открытый в 1970-м году в соответствии с постулатом генсека Леонида Брежнева: «Надо серьезно удовлетворять потребности народа». Местные быстренько окрестили комплекс «Торгушкой». Да еще в центре города стоял ЦУМ – на этом расчет окончен.
С наступлением новейшей эпохи оказалось, что «потребностям народа» далеко до удовлетворения. Напротив «Торгушки» заработал Дом торговли «Форум» - в одном из зданий завода автоматических телефонных станций.
Иронично, что самостоятельным предприятием завод АТС стал в том же 1970 году, когда напротив открылся «Торговый центр» - и тоже превратился в Дом торговли.
В здании завода «Псковмаш» (оно же - бывшие казармы Иркутского полка) заработал «Максимус». Завод «Гидроимпульс» превратился в торговый комплекс «Рижский», а стоявшая напротив него областная типография стала «Этажами».
Первопроходцем в создании ТЦ «как в столице», повторимся, стал «Империал», вошедший в бизнес-империю Михаила Гавунаса, некогда первого заместителя губернатора, а в ту пору - вице-спикера областного Собрания депутатов, теперь же — покинувшего родные края и заочно приговоренного в Пскове к восьми с половиной годам за экономические преступления.
Правда, с течением времени былое величие несколько потускнело. Собственный продуктовый гипермаркет закрылся, его площади отданы в аренду стороннему ретейлу. Часть павильонов стоит пустыми без арендаторов. Но в администрации комплекса не унывают.
«Нет, закрываться мы не собираемся, - твердо заверяет Юлия Пожидаева, исполнительный директор ООО «Псковпищепром». - Покупателям спасибо, что они наш торговый центр любят, его посещают. На самом деле, продавцам очень тяжело, особенно маленьким предпринимателям, у которых были небольшие отделы. Очень много потребителей сейчас перешли в онлайн, заказывают товары на маркетплейсах, но услуги, такие как химчистки и ателье, остаются востребованными в торговых центрах».
«Империал» навсегда останется первым.
Среди товарных позиций, которые пользуются спросом у покупателей в офлайн-продаже, Юлия Пожидаева называет ткани и изделия для рукоделия, то есть то, что непременно нужно увидеть глазами и пощупать руками. Называет она и нишу, которая пустует после закрытия собственного мясного цеха в «Империале»: мясная лавка со свежими позициями «из-под ножа». По мнению Юлии Пожидаевой, точно собирала бы очереди.
Съеденные убытками
Информацию о миграции покупателей на маркетплейсы подтверждает псковская предпринимательница Руслана Комлева. За прошлый год она закрыла три точки в разных ТЦ, оставив последнюю как раз в «Империале». В ее павильоне «Якоко» продается корейская косметика и продукция собственного бренда «Яся», о котором Руслана Комлева в 2024 году рассказывала президенту России Владимиру Путину.
«На маркетплейсах мы присутствуем только как производитель. С корейской косметикой, которую продает огромное количество других продавцов, нам делать нечего, не по силам тягаться ценами. Собственно, это и послужило причиной для запуска своего бренда, когда стало понятно, что из традиционных ТЦ покупатели уходят, а в онлайне мы с чужой продукцией конкурировать не сможем», - объясняет Руслана Комлева.
«Прогноз о закрытии части торговых центров выглядит реалистичным, - констатирует Елизавета Пантелеева, руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов регионального отделения «Опоры России». - Если арендаторы «не выдерживают экономику», ТЦ без них существовать не могут. Ближайшие годы для классической розницы будут очень сложными, и это уже видно по цифрам: почти все предприниматели отмечают резкое падение спроса, такого декабря, как в 2025 году, у них не было никогда - не оправдались даже самые скромные прогнозы по выручке. Все говорят в один голос, что 2026 год смотрят и, если ничего не изменится, то планируют закрывать бизнес, пока убытки не «съели» оборотные средства».
К концу нынешнего года много про будущее малого бизнеса станет понятно.
Елизавета Пантелеева называет несколько факторов, последовательно ослабляющих розницу. Среди них бурный рост маркетплейсов, при работе с которыми предпринимателям не нужно платить зарплату продавцам и содержать торговую точку. Правда, на таких площадках есть другие отчисления в пользу владельцев «онлайн-ТЦ», но маркетплейсы завоевали сердца потребителей, потому предприниматели идут на более проходное место.
Свою лепту в опустошение павильонов внутри физических комплексов внесла и налоговая реформа: появление НДС с выручки свыше 20 млн рублей и утрата права на патент при достижении этого лимита.
«Для малого магазина это означает увеличение налоговой нагрузки в разы - иногда в 20-40 раз по сравнению с патентом, - приводит Елизавета Пантелеева цифры. - Решение, принятое незадолго до нового года, стало для многих ловушкой. Если бы предприниматели заранее знали о новых правилах, часть из них трансформировала бы бизнес-модель. При этом договоры аренды в торговых центрах обычно требуют уведомления о расторжении за шесть месяцев, то есть волну закрытий мы увидим во второй половине года. Дополнительную нагрузку создаёт эквайринг - в среднем около 2% от выручки магазина, а сегодня большинство покупателей рассчитываются картами. И в итоге всё это неизбежно закладывается в цену, что дополнительно снижает спрос и приводит к закрытиям».
Все в одном
Несмотря на пессимистичный взгляд предпринимателей, ТЦ по всему городу все еще наполнены товарами. В том числе, самый новый - «Fjord Plaza». Этому комплексу максимально не повезло на старте. Строили его на западной окраине города в расчете на шопинг визитеров из Прибалтики. Однако открыли за пару месяцев до старта ковидных ограничений. За прошедшие без малого шесть лет граница так полноценно и не открылась, то есть первоначальные планы пришлось корректировать на ходу. Остаться на плаву помог, в том числе, строительный бум.
«Сразу успокоим наших постоянный посетителей, торгово-досуговый центр «Fjord Plaza» не планирует закрываться, - заверили в администрации комплекса. - Мы пережили на этапе становления пандемию и сейчас подстраиваемся под реалии жизни. Если вспомнить, то ещё шесть лет назад вокруг простиралась пустота, а теперь центр окружают многоэтажные здания, район активно застраивается. А процесс смены арендаторов - явление закономерное, кто-то приходит, кто-то не выдерживает конкуренции и уходит, появляются новые бренды, и есть, так сказать, «старожилы», они с нами с момента открытия».
«Fjord Plaza» с его богатой архитектурой рискует на долгие годы стать последним открытым в Пскове комплексом подобного типа.
С точки зрения обывателя все подобные комплексы - торговые центры. Но в их названиях чаще можно встретить слова «досуговый» или «развлекательный», использование которых - не только возможность выделиться среди конкурентов, но и констатация того факта, что на одной торговле уже далеко не уедешь.
«В нашем торговом центре есть эксклюзивные бренды, которые в Пскове представлены только у нас, например, «Снежная королева», «Лэтуаль», New Yorker. Но «Fjord Plaza» - это еще и центр досуга, а не только торговли, - подчеркивают в администрации комплекса. - Помимо ресторанов, кафе, фудкорта, кинотеатра, семейного клуба, парка виртуальной реальности, автошколы - мы вот-вот ждем открытия нового аттракциона. Также у нас располагается Многофункциональный центр предоставления госуслуг, центр бытовых услуг, химчистка, салоны красоты, парикмахерские - все то, что нужно в новом, динамично застраиваемом районе».
Уже более года «Fjord Plaza» сдает в аренду офисные площади и с самого открытия проводит собственные мероприятия: праздник ко Дню Победы, елку для детей участников СВО, осеннюю ярмарку Псковского округа, ярмарки мастеров хенд-мейда, фотовыставки.
Например, широко во «Fjord Plaza» планируют отмечать Масленицу.
«Вы и убили-с»
Не только переток розничной торговли в интернет, но и снижение платежеспособности населения называет среди негативных факторов для будущего ТЦ Николай Рассадин, бывший директор «Империала». Отойдя от дел, он может непредвзято окинуть взглядом всю отрасль с высоты своего профессионального опыта.
«В крупном торговом центре достаточно серьезных денег стоит аренда, и она закладывается в стоимость конечного товара. Поэтому арендаторы потихонечку переходят в менее пафосные места на более дешевую аренду, - делится Николай Рассадин наблюдениями. - А на тех местах, где раньше царствовала торговля, начинают оказывать услуги. В ТЦ становится еще больше офисов турфирм, спортивных студий, салонов маникюра, ателье и химчисток».
Пустующие павильоны внутри ТЦ - больше не редкость, а данность.
Впрочем, крупные комплексы как место торговли еще нескоро уйдут в прошлое, уверен эксперт. В первую очередь, потому, что за двадцать лет они сформировали модели потребительского поведения. Нормой в некоторых семьях стало проведение выходного в торговом центре: прогулки от магазина до магазина, посещение тут же кинотеатра, фудкорта и детской игровой комнаты.
Любопытно, что когда-то сами торговые центры были объявлены убийцами предпринимательства. Они серьезно изменили поведение потребителей, научили - страшно сказать - гулять в выходные не в парке, а по торговым рядам. И сильно проредили привычные ларьки, а рынки и вовсе отправили на свалку истории. Теперь же ситуация поменялась кардинально. Парковки ТЦ обрастают теми самыми ларьками, а главным врагом малого бизнеса назначены маркетплейсы. Между тем, происходит обычное движение жизни вперед с отмиранием одних явлений и зарождением новых. Никакие форматы до конца не уходят в прошлое (все еще работают традиционные магазины с продавцом за прилавком), но право властвовать над кошельками потребителей перешло в другие руки. Потому что теория эволюции гласит: выживает самый приспособленный.
Юлия Магера