Предсказана смерть: ТЦ на грани выживания

В России закроется 10% торговых центров. Такой прогноз на днях дал президент Союза торговых центров Булат Шакиров. По его мнению, в перспективе двух-трех лет выживут те, кто находится в шаговой доступности от потребителя и готов отдавать торговые площади досугу и услугам: салонам красоты, ателье, кинотеатрам, детским и взрослым игровым центрам. Подобного рода прогнозы звучат не первый раз. Еще в 2022 году россиян пугали, что на следующий год закроется аж половина ТЦ. На текущий год и вовсе можно встретить прогноз о закрытии чуть ли не 95% подобных бизнесов. Сколько правды в таких предсказаниях? Насколько столичные тенденции характерны для провинции, где ТЦ, даже располагаясь на окраине, остается в шаговой доступности? Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера отправилась в местные торговые комплексы, поговорила с их администрацией и арендаторами, чтобы понять, какие факторы топят процветающий бизнес, кто все-таки повесит замок на дверь, а кто сумеет выжить.

Прилавок вместо станка

Первый торговый центр современного типа открылся в Пскове 9 сентября 2005 года - «Империал». До него еще с советских лет на улице Яна Фабрициуса работал (и продолжает работать сейчас) «Торговый центр» – прямо так и назвали комплекс, открытый в 1970-м году в соответствии с постулатом генсека Леонида Брежнева: «Надо серьезно удовлетворять потребности народа». Местные быстренько окрестили комплекс «Торгушкой». Да еще в центре города стоял ЦУМ – на этом расчет окончен.

С наступлением новейшей эпохи оказалось, что «потребностям народа» далеко до удовлетворения. Напротив «Торгушки» заработал Дом торговли «Форум» - в одном из зданий завода автоматических телефонных станций.

Иронично, что самостоятельным предприятием завод АТС стал в том же 1970 году, когда напротив открылся «Торговый центр» - и тоже превратился в Дом торговли.

В здании завода «Псковмаш» (оно же - бывшие казармы Иркутского полка) заработал «Максимус». Завод «Гидроимпульс» превратился в торговый комплекс «Рижский», а стоявшая напротив него областная типография стала «Этажами».

Первопроходцем в создании ТЦ «как в столице», повторимся, стал «Империал», вошедший в бизнес-империю Михаила Гавунаса, некогда первого заместителя губернатора, а в ту пору - вице-спикера областного Собрания депутатов, теперь же — покинувшего родные края и заочно приговоренного в Пскове к восьми с половиной годам за экономические преступления.

«Империал» же незыблемо стоит больше двадцати лет. Следом за ним были запущены «ПИК60», реконструированный «ЦУМ», «Рубин», «Акваполис», «Fjord Plaza», но за «Империалом» навсегда останется слава пионера. Уважать его следует хотя бы за то, что местному бизнес-сообществу показали: для открытия торговых площадей необязательно разорять производство.

Правда, с течением времени былое величие несколько потускнело. Собственный продуктовый гипермаркет закрылся, его площади отданы в аренду стороннему ретейлу. Часть павильонов стоит пустыми без арендаторов. Но в администрации комплекса не унывают.

«Нет, закрываться мы не собираемся, - твердо заверяет Юлия Пожидаева, исполнительный директор ООО «Псковпищепром». - Покупателям спасибо, что они наш торговый центр любят, его посещают. На самом деле, продавцам очень тяжело, особенно маленьким предпринимателям, у которых были небольшие отделы. Очень много потребителей сейчас перешли в онлайн, заказывают товары на маркетплейсах, но услуги, такие как химчистки и ателье, остаются востребованными в торговых центрах».

«Империал» навсегда останется первым.

Среди товарных позиций, которые пользуются спросом у покупателей в офлайн-продаже, Юлия Пожидаева называет ткани и изделия для рукоделия, то есть то, что непременно нужно увидеть глазами и пощупать руками. Называет она и нишу, которая пустует после закрытия собственного мясного цеха в «Империале»: мясная лавка со свежими позициями «из-под ножа». По мнению Юлии Пожидаевой, точно собирала бы очереди.

Съеденные убытками

Информацию о миграции покупателей на маркетплейсы подтверждает псковская предпринимательница Руслана Комлева. За прошлый год она закрыла три точки в разных ТЦ, оставив последнюю как раз в «Империале». В ее павильоне «Якоко» продается корейская косметика и продукция собственного бренда «Яся», о котором Руслана Комлева в 2024 году рассказывала президенту России Владимиру Путину.

«На маркетплейсах мы присутствуем только как производитель. С корейской косметикой, которую продает огромное количество других продавцов, нам делать нечего, не по силам тягаться ценами. Собственно, это и послужило причиной для запуска своего бренда, когда стало понятно, что из традиционных ТЦ покупатели уходят, а в онлайне мы с чужой продукцией конкурировать не сможем», - объясняет Руслана Комлева.

«Прогноз о закрытии части торговых центров выглядит реалистичным, - констатирует Елизавета Пантелеева, руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов регионального отделения «Опоры России». - Если арендаторы «не выдерживают экономику», ТЦ без них существовать не могут. Ближайшие годы для классической розницы будут очень сложными, и это уже видно по цифрам: почти все предприниматели отмечают резкое падение спроса, такого декабря, как в 2025 году, у них не было никогда - не оправдались даже самые скромные прогнозы по выручке. Все говорят в один голос, что 2026 год смотрят и, если ничего не изменится, то планируют закрывать бизнес, пока убытки не «съели» оборотные средства».

К концу нынешнего года много про будущее малого бизнеса станет понятно.

Елизавета Пантелеева называет несколько факторов, последовательно ослабляющих розницу. Среди них бурный рост маркетплейсов, при работе с которыми предпринимателям не нужно платить зарплату продавцам и содержать торговую точку. Правда, на таких площадках есть другие отчисления в пользу владельцев «онлайн-ТЦ», но маркетплейсы завоевали сердца потребителей, потому предприниматели идут на более проходное место.

Свою лепту в опустошение павильонов внутри физических комплексов внесла и налоговая реформа: появление НДС с выручки свыше 20 млн рублей и утрата права на патент при достижении этого лимита.

«Для малого магазина это означает увеличение налоговой нагрузки в разы - иногда в 20-40 раз по сравнению с патентом, - приводит Елизавета Пантелеева цифры. - Решение, принятое незадолго до нового года, стало для многих ловушкой. Если бы предприниматели заранее знали о новых правилах, часть из них трансформировала бы бизнес-модель. При этом договоры аренды в торговых центрах обычно требуют уведомления о расторжении за шесть месяцев, то есть волну закрытий мы увидим во второй половине года. Дополнительную нагрузку создаёт эквайринг - в среднем около 2% от выручки магазина, а сегодня большинство покупателей рассчитываются картами. И в итоге всё это неизбежно закладывается в цену, что дополнительно снижает спрос и приводит к закрытиям».

Все в одном

Несмотря на пессимистичный взгляд предпринимателей, ТЦ по всему городу все еще наполнены товарами. В том числе, самый новый - «Fjord Plaza». Этому комплексу максимально не повезло на старте. Строили его на западной окраине города в расчете на шопинг визитеров из Прибалтики. Однако открыли за пару месяцев до старта ковидных ограничений. За прошедшие без малого шесть лет граница так полноценно и не открылась, то есть первоначальные планы пришлось корректировать на ходу. Остаться на плаву помог, в том числе, строительный бум.

«Сразу успокоим наших постоянный посетителей, торгово-досуговый центр «Fjord Plaza» не планирует закрываться, - заверили в администрации комплекса. - Мы пережили на этапе становления пандемию и сейчас подстраиваемся под реалии жизни. Если вспомнить, то ещё шесть лет назад вокруг простиралась пустота, а теперь центр окружают многоэтажные здания, район активно застраивается. А процесс смены арендаторов - явление закономерное, кто-то приходит, кто-то не выдерживает конкуренции и уходит, появляются новые бренды, и есть, так сказать, «старожилы», они с нами с момента открытия».

«Fjord Plaza» с его богатой архитектурой рискует на долгие годы стать последним открытым в Пскове комплексом подобного типа.

С точки зрения обывателя все подобные комплексы - торговые центры. Но в их названиях чаще можно встретить слова «досуговый» или «развлекательный», использование которых - не только возможность выделиться среди конкурентов, но и констатация того факта, что на одной торговле уже далеко не уедешь.

«В нашем торговом центре есть эксклюзивные бренды, которые в Пскове представлены только у нас, например, «Снежная королева», «Лэтуаль», New Yorker. Но «Fjord Plaza» - это еще и центр досуга, а не только торговли, - подчеркивают в администрации комплекса. - Помимо ресторанов, кафе, фудкорта, кинотеатра, семейного клуба, парка виртуальной реальности, автошколы - мы вот-вот ждем открытия нового аттракциона. Также у нас располагается Многофункциональный центр предоставления госуслуг, центр бытовых услуг, химчистка, салоны красоты, парикмахерские - все то, что нужно в новом, динамично застраиваемом районе».

Уже более года «Fjord Plaza» сдает в аренду офисные площади и с самого открытия проводит собственные мероприятия: праздник ко Дню Победы, елку для детей участников СВО, осеннюю ярмарку Псковского округа, ярмарки мастеров хенд-мейда, фотовыставки.

Например, широко во «Fjord Plaza» планируют отмечать Масленицу.

«Вы и убили-с»

Не только переток розничной торговли в интернет, но и снижение платежеспособности населения называет среди негативных факторов для будущего ТЦ Николай Рассадин, бывший директор «Империала». Отойдя от дел, он может непредвзято окинуть взглядом всю отрасль с высоты своего профессионального опыта.

«В крупном торговом центре достаточно серьезных денег стоит аренда, и она закладывается в стоимость конечного товара. Поэтому арендаторы потихонечку переходят в менее пафосные места на более дешевую аренду, - делится Николай Рассадин наблюдениями. - А на тех местах, где раньше царствовала торговля, начинают оказывать услуги. В ТЦ становится еще больше офисов турфирм, спортивных студий, салонов маникюра, ателье и химчисток».

Пустующие павильоны внутри ТЦ - больше не редкость, а данность.

Впрочем, крупные комплексы как место торговли еще нескоро уйдут в прошлое, уверен эксперт. В первую очередь, потому, что за двадцать лет они сформировали модели потребительского поведения. Нормой в некоторых семьях стало проведение выходного в торговом центре: прогулки от магазина до магазина, посещение тут же кинотеатра, фудкорта и детской игровой комнаты.

«Я думаю, на какое-то время - достаточно продолжительное - торговые центры останутся. Они будут потихонечку мимикрировать, подстраиваться под экономическую ситуацию, предлагать какие-то новые услуги. Но останутся», - выражает уверенность Николай Рассадин.

Любопытно, что когда-то сами торговые центры были объявлены убийцами предпринимательства. Они серьезно изменили поведение потребителей, научили - страшно сказать - гулять в выходные не в парке, а по торговым рядам. И сильно проредили привычные ларьки, а рынки и вовсе отправили на свалку истории. Теперь же ситуация поменялась кардинально. Парковки ТЦ обрастают теми самыми ларьками, а главным врагом малого бизнеса назначены маркетплейсы. Между тем, происходит обычное движение жизни вперед с отмиранием одних явлений и зарождением новых. Никакие форматы до конца не уходят в прошлое (все еще работают традиционные магазины с продавцом за прилавком), но право властвовать над кошельками потребителей перешло в другие руки. Потому что теория эволюции гласит: выживает самый приспособленный.

Юлия Магера