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Экономика

Кто такая эта «Яся» из Пскова, и о чем она говорила с Путиным?

11.07.2024 14:45|ПсковКомментариев: 0

Два дня назад телеэкраны страны облетели кадры: Руслана Комлева рассказывает президенту Владимиру Путину о косметическом бренде «Yasya» («Яся») из Пскова. После общения с главой государства она призналась Псковской Ленте Новостей: волновалась до звона в ушах. Издание выяснило, что такого особенного Руслана выпускает для женщин, каким образом она попала на разговор с президентом, и как на создание бренда ее подтолкнули декрет и спецоперация.

 

Мама «Яси»

О том, что будет разговаривать с национальным лидером, Руслана Комлева узнала за неделю до встречи. Организаторы международной выставки-форума «Россия», шедшей на ВДНХ с 4 ноября, позвонили и сообщили ей, что на подведении итогов она сможет рассказать о своей работе президенту. Ее единственную выбрали из павильона «Универмаг», где 650 производителей со всей страны продавали свои товары и откуда посетители выставки могли забрать домой частичку России.

И она рассказала!

«Наш косметический бренд такой молодой, нам еще нет даже года, - делилась Руслана с Владимиром Путиным. - В своей концепции мы отошли от минималистичного европейского оформления. Благодаря выставке «Россия», которая шла в национальном ключе и поддержала нас, женщины брали из «Универмага» наши средства во все регионы, во все уголки страны. Это феноменально! Сейчас у нас подана заявка в Фонд инвестиционного развития нашего региона на модернизацию производства. Мы работаем с Экспортным центром, были в Казахстане, Таджикистане, Беларуси - знакомим с нашим брендом другие страны. Наше российское косметическое производство - самое лучшее, а наши женщины - самые красивые».

Руслана признается, что от волнения перед выходом к микрофону зазвенело в ушах, перед глазами поплыли пятна.

«Понимала, как это важно для меня, для бренда, для региона - донести президенту информацию о наших достижениях, которыми может гордиться область, - говорит она о том, как удалось справиться. - Поэтому собралась и все рассказала».

Как собралась она шесть лет назад, когда неожиданно для себя начала заниматься косметикой. Начала не от хорошей жизни. Работник налоговой сферы, она находилась в декрете со вторым ребенком (сегодня старшему Никите 20 лет, а младшему Марку - 6) и разошлась с мужем, финансово он не помогал. На что кормить детей? Как их поднимать на ноги? На поставленные жизнью острые вопросы ответ нашла в детях же. Собрала остатки декретных выплат и обратилась за софинансированием в региональный центр «Мой бизнес». Получила поддержку и заняла пустующую на псковском рынке нишу: стала возить в город корейскую косметику. Дело постепенно разрослось до четырех магазинов.

С началом спецоперации появились перебои с поставками. И зародилась мысль: а почему бы не дать женщинам то же самое, но отечественное? И снова с поддержкой «Моего бизнеса» создала собственный косметический бренд.

Как выбрать концепцию? На каком позиционировании остановиться?

«Изначально думала, - делится Руслана, - нужно делать наподобие всех, кто на европейский манер работает с лаконичным оформлением. Но это не уживалось с моими внутренними мыслями и ощущениями. Я была всю жизнь в себе не уверена, пока не увлеклась изучением своих истоков. Тогда поняла, что каждой девушке и женщине нужно понимание своих корней и осознание своих ценностей».

Так и появился бренд уходовой косметики «Yasya» («Яся»).

Уже красивые

В линейке кремы, тонеры, пенки, сыворотки, маски, дезодорант. В составе нет ни одного компонента ненатурального происхождения, даже консерванты использованы мягкие, «зеленые». У бренда четыре сертификата: натуральной косметики, эко-продукта, отсутствия в составе компонентов ГМО, халяль.

Главная фишка — оформление в национальном стиле. Для названия бренда использовали уменьшительную форму древнерусского имени Ярослава — Яся. Для дизайна упаковок взяли орнамент старинного кружева, росписи прялок, изразцы с псковской церкви Одигитрии. Форма логотипа — треугольник — тоже не просто так. Он символизирует женское начало, является метафорой сарафана и кокошника, «Троицы» Андрея Рублева и напрямую отсылает к узору бегунец с псковских храмов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Латиница в логотипе — исключительно для выхода на зарубежные рынки.

 

«Всегда хотелось славить свой родной город, привлекать к нему внимание, - говорит Руслана. - Когда женщина знает свои корни, твердо стоит на ногах в настоящем и смотрит смело и уверенно вперед — никакие стереотипы на нее не влияют. Мне важно было показать, что русская женщина — уже самая красивая, ей не нужно ломать себя, чтобы быть похожей на голливудских звезд. Все уже есть внутри нас».

Такое позиционирование привело к сложностям с продвижением. Оказалось, что как раз в родном городе сегмент натуральной косметики пока не пользуется достаточным спросом. Выход на маркетплейсы и более широкую аудиторию показал, что непривычный национальный дизайн, скорее, настораживает потенциальных покупательниц, привыкших к минимализму.

Вера в свои силы пришла на международной выставке-форуме «Россия». Национальный колорит - то, что было нужно. Псковские флаконы разлетелись по всей стране.

Полученная за время проведения выставки уверенность трансформировалась в понимание путей дальнейшего развития. На первом этапе «Яся» производила свою косметику на контрактном производстве, то есть на чужих заводах, куда Руслана Комлева, выучившаяся на технолога-разработчика косметических средств, спускает свое техзадание. Теперь она надеется открыть собственное производство. Непременно в родном Пскове. Эти планы в виде заявки уже направлены в Фонд инвестиционного развития Псковской области.

Юлия Магера

Теги: #бизнес #косметика
Источник: Псковская Лента Новостей
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