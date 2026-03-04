 
Экономика

Андрей Козлов объяснил, почему огурцы догнали в цене импортные фрукты

Каждый год какой-то продукт становится ценовым рекордсменом: в прошлые сезоны это были гречка и яйца, но в этом году абсолютным чемпионом по росту стоимости стали огурцы. Хотя этот овощ и не входит в основную потребительскую корзину, его цена на прилавках сравнялась с импортными фруктами. Почему огурцы так подорожали, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам депутата, ключевую роль в ценообразовании сыграли погодные условия и рост тарифов. В зимний период стоимость этого продукта традиционно возрастает, но нынешний скачок обусловлен объективными сложностями местных производителей.

«Я не специалист по производству огурцов, хотя изучал технологии и что-то знаю. У нас производят два крупных предприятия — это агрофирма "Победа" и "Переслегино". Это два тепличных комбината, которые достаточно не молоды с точки зрения материальной базы. Понятно, что у них уже есть современные технологии, капельное орошение, вентиляция, тем не менее при производстве данных теплиц используются еще старые материалы, которые не имели возможности модернизироваться», — резюмировал Андрей Козлов.

Депутат пояснил, что для выращивания огурцов в зимний период критически важны тепло и свет. Нынешняя зима выдалась суровой, и предприятия были вынуждены тратить гораздо больше ресурсов: электроэнергии для освещения и газа для обогрева. При этом стоимость энергоносителей ежегодно растет.

«Соответственно, себестоимость этой продукции тоже увеличилась. Плюс семена, средства для защиты растений и так далее. Поэтому сельхозпроизводители были вынуждены поднять цены, чтобы не продавать в убыток себе. Ну вот так сложилось», — заключил Андрей Козлов.
