Происшествия

Переувлажнение почвы привело к гибели посевов на площади более 100 гектаров в Псковской области

Переувлажнение почвы привело к гибели посевов на площади более 100 гектаров в Псковской области. об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фотография: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Погодные условия не позволили сельхозпроизводителям выполнить план по посевам рапса и зерновых, посадке картофеля.

«Обстановка довольно серьёзная, поэтому подписал распоряжение о введении чрезвычайной ситуации регионального характера. Ближайшие задачи – выстраивание системы мониторинга, оценка ущерба и оперативная разработка комплекса мер по ликвидации последствий», - пишет Михаил Ведерников.