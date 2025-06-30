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Переувлажнение почвы привело к гибели посевов на площади более 100 гектаров в Псковской области

01.07.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

Переувлажнение почвы привело к гибели посевов на площади более 100 гектаров в Псковской области. об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фотография: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Погодные условия не позволили сельхозпроизводителям выполнить план по посевам рапса и зерновых, посадке картофеля. 

«Обстановка довольно серьёзная, поэтому подписал распоряжение о введении чрезвычайной ситуации регионального характера. Ближайшие задачи – выстраивание системы мониторинга, оценка ущерба и оперативная разработка комплекса мер по ликвидации последствий», - пишет Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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