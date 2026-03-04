 
Экономика

В Пскове подписали дорожную карту сотрудничества между «Деловой Россией» и СПбГУ

0

Подписание дорожной карты взаимодействия между псковским региональным отделением «Деловой России» и Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) состоялось в офисе «Деловой России» в Пскове сегодня, 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Документ подписали председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и первый проректор СПбГУ по молодёжной политике и организации приёма Александр Бабич. Присутствовали также заместитель председателя псковского отделения «Деловой России» Галия Акчурина и представители вуза — Александр Хуршудян, Татьяна Сырчикова и Анастасия Шконда.

 

Дмитрий Мельников подчеркнул значимость нового этапа сотрудничества: «Наш проект направлен на подготовку квалифицированных кадров, соответствующих потребностям работодателей нашего региона. Совместно с петербургскими коллегами мы планируем организовать экскурсии студентов на местные предприятия, наладить практику целевого обучения и обеспечить молодым специалистам понимание реальной ситуации на рынке труда».

Председатель регионального отделения «Деловой России» обратил внимание на необходимость развития связей между наукой и бизнесом: «Сейчас идёт активное сотрудничество науки и бизнеса, и мы хотим объединить наши усилия, чтобы готовить специалистов под конкретные запросы предприятий. Целевые программы обучения позволят студентам заранее понимать перспективы своего будущего трудоустройства».

Среди ближайших планов он назвал проведение масштабного мероприятия в мае и июне текущего года в стенах СПбГУ: «Наши предприниматели будут выступать перед студентами, рассказывать о специфике местных производств, привлекать будущих сотрудников и формировать кадровый резерв для региона».

Отдельно председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» указал на важность участия министерства образования и правительства Псковской области в реализации совместных проектов. «Только объединив усилия власти, бизнеса и университетов, мы сможем эффективно развивать человеческий капитал региона», - сказал он.

Дмитрий Мельников также отметил высокую заинтересованность в проекте молодёжи: «Молодёжный офис «Деловой России» работает активно, привлекая студентов к участию в бизнес-проектах и обеспечивая поддержку начинающим предпринимателям. Наша задача — создать условия для самореализации молодого поколения».

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026