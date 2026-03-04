В Пскове подписали дорожную карту сотрудничества между «Деловой Россией» и СПбГУ

Подписание дорожной карты взаимодействия между псковским региональным отделением «Деловой России» и Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) состоялось в офисе «Деловой России» в Пскове сегодня, 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Документ подписали председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и первый проректор СПбГУ по молодёжной политике и организации приёма Александр Бабич. Присутствовали также заместитель председателя псковского отделения «Деловой России» Галия Акчурина и представители вуза — Александр Хуршудян, Татьяна Сырчикова и Анастасия Шконда.

Дмитрий Мельников подчеркнул значимость нового этапа сотрудничества: «Наш проект направлен на подготовку квалифицированных кадров, соответствующих потребностям работодателей нашего региона. Совместно с петербургскими коллегами мы планируем организовать экскурсии студентов на местные предприятия, наладить практику целевого обучения и обеспечить молодым специалистам понимание реальной ситуации на рынке труда».

Председатель регионального отделения «Деловой России» обратил внимание на необходимость развития связей между наукой и бизнесом: «Сейчас идёт активное сотрудничество науки и бизнеса, и мы хотим объединить наши усилия, чтобы готовить специалистов под конкретные запросы предприятий. Целевые программы обучения позволят студентам заранее понимать перспективы своего будущего трудоустройства».

Среди ближайших планов он назвал проведение масштабного мероприятия в мае и июне текущего года в стенах СПбГУ: «Наши предприниматели будут выступать перед студентами, рассказывать о специфике местных производств, привлекать будущих сотрудников и формировать кадровый резерв для региона».

Отдельно председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» указал на важность участия министерства образования и правительства Псковской области в реализации совместных проектов. «Только объединив усилия власти, бизнеса и университетов, мы сможем эффективно развивать человеческий капитал региона», - сказал он.

Дмитрий Мельников также отметил высокую заинтересованность в проекте молодёжи: «Молодёжный офис «Деловой России» работает активно, привлекая студентов к участию в бизнес-проектах и обеспечивая поддержку начинающим предпринимателям. Наша задача — создать условия для самореализации молодого поколения».