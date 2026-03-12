Льготы на транспортный налог многодетным псковичам предоставят беззаявительно

Льготы по транспортному налогу многодетным родителям и родителям ребенка-инвалида будут предоставлены в беззаявительном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.
Условием предоставления льготы является размер среднедушевого дохода семьи. Он не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области. Также установлено ограничение мощности двигателя транспортного средства:
- до 200 л.с. для автомобиля многодетной семьи;
- до 150 л.с. для автомобиля семьи с ребенком-инвалидом;
- до 200 л.с. в отношении автобуса.
Данные о многодетных гражданах, а также о родителях, имеющих ребенка-инвалида, которые обратились за мерами социальной поддержки в 2025 году, были представлены министерством социальной защиты до 1 марта 2026 года.
В отношении таких лиц льгота за 2025 год будет предоставлена без заявления налогоплательщиков.
Заявление о предоставлении льготы по установленной форме (кнд 1150063) с приложением справки необходимо направить в любой налоговый орган одним из способов: через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» (раздел «Имущество» или через каталог обращений), через МФЦ, по почте или представить лично.