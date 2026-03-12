Льготы на транспортный налог многодетным псковичам предоставят беззаявительно

Льготы по транспортному налогу многодетным родителям и родителям ребенка-инвалида будут предоставлены в беззаявительном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

«УФНС России по Псковской области напоминает – в регионе установлена льгота по транспортному налогу в виде освобождения от уплаты налога в отношении одного автомобиля - легкового или грузового, или автобуса. Данная льгота действует для одного из родителей (усыновителей), опекуна (попечителя), имеющих трех и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида в составе семьи», - сообщили в налоговой.

Условием предоставления льготы является размер среднедушевого дохода семьи. Он не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области. Также установлено ограничение мощности двигателя транспортного средства:

до 200 л.с. для автомобиля многодетной семьи;

до 150 л.с. для автомобиля семьи с ребенком-инвалидом;

до 200 л.с. в отношении автобуса.

Данные о многодетных гражданах, а также о родителях, имеющих ребенка-инвалида, которые обратились за мерами социальной поддержки в 2025 году, были представлены министерством социальной защиты до 1 марта 2026 года.

В отношении таких лиц льгота за 2025 год будет предоставлена без заявления налогоплательщиков.

Тем же, кто в 2025 году не обращался за мерами социальной поддержки, но у кого условия по предоставлению льготы выполняются (размер среднедушевого дохода и мощность двигателя), необходимо получить справку о праве на льготу по транспортному налогу в органе социальной защиты населения по месту жительства за каждый налоговый период.

Заявление о предоставлении льготы по установленной форме (кнд 1150063) с приложением справки необходимо направить в любой налоговый орган одним из способов: через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» (раздел «Имущество» или через каталог обращений), через МФЦ, по почте или представить лично.