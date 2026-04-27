 
Экономика

Комитет Собрания по экономической политике поддержал введение реестра ответственного бизнеса 

1

Проект закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Псковской области» одобрили депутаты на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Данный законопроект закладывает законодательную базу ответственного ведения бизнеса в Псковской области», - отметил министр экономического развития региона Андрей Михеев.

Он пояснил, что в пилотном формате законопроект принимался преимущественно в Центральной России. Сегодня аналогичная законодательная база принята в 43 регионах.

Документ разработан на основе модельного закона и устанавливает критерии развития бизнеса в регионах, закрепляя основы правового статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности.

Предполагается, что в регионе разработают критерии для присвоения статуса ответственного субъекта, а также будут вести их реестр.

Депутаты поддержали предложение.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026