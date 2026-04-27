Комитет Собрания по экономической политике поддержал введение реестра ответственного бизнеса 

Проект закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Псковской области» одобрили депутаты на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Данный законопроект закладывает законодательную базу ответственного ведения бизнеса в Псковской области», - отметил министр экономического развития региона Андрей Михеев.

Он пояснил, что в пилотном формате законопроект принимался преимущественно в Центральной России. Сегодня аналогичная законодательная база принята в 43 регионах.

Документ разработан на основе модельного закона и устанавливает критерии развития бизнеса в регионах, закрепляя основы правового статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности.

Предполагается, что в регионе разработают критерии для присвоения статуса ответственного субъекта, а также будут вести их реестр.

Депутаты поддержали предложение.