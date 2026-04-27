Разграничение полномочий органов госвласти в сфере розничных рынков обсудили псковские депутаты

Проект закона Псковской области «Об отдельных вопросах в сфере розничных рынков» обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Федеральный закон регулирует отдельные вопросы в сфере розничных рынков на территории Псковской области, правовое регулирование которых отнесено федеральным законом к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В частности, законопроектом предусматривается разграничение полномочий между органами государственной власти Псковской области в сфере розничных рынков в случаях, когда такое разграничение не осуществлено федеральным законом.

«Однако отмечу, что порядка 8-10 лет назад все рынки в Псковской области были упразднены, сейчас мы взаимодействуем с муниципалитетами в формате ярмарок. Но данный закон нам необходим, поскольку рынки могут вернуть в регион рано или поздно», - сказал министр экономического развития Андрей Михеев.

Депутаты поддержали позицию министра. Законопроект рекомендован к принятию.

