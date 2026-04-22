 
Экономика

ВТБ предсказывает «уберизацию» банков уже в 2027 году

0

В ближайшие годы российские банки могут столкнуться с революцией, аналогичной «уберизации», что кардинально изменит подход к клиентам и предложениям на рынке. Об этом в интервью РБК заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, в условиях жесткой конкуренции на финансовом и цифровом рынках, банки должны искать новые пути для создания ценности для клиентов. «Если не налаживать открытые партнерства и не предлагать клиентам уникальные решения, любая организация рискует оказаться за бортом», — подчеркивает Скоробогатова.

Она уверена, что уже в 2027 году мы увидим проекты, которые изменят привычные правила игры. В частности, речь идет о внедрении искусственного интеллекта, который будет способен анализировать запросы клиентов и предоставлять им оптимальные предложения. «Представьте, вы хотите купить желтый пиджак с определенными пуговицами. Вам будет предложен не просто товар от ВТБ, а все доступные варианты на различных площадках — откуда угодно. Это будет своего рода “агент лучшей цены”, который найдет для вас самое выгодное предложение», — пояснила она.

Скоробогатова акцентирует внимание на том, что такой подход позволит не только повысить уровень сервиса, но и создать новые возможности для клиентов. «Мы близки к моменту, когда банки перестанут быть изолированными игроками и начнут интегрироваться в экосистемы, где важна не только собственная продукция, но и лучшие предложения от партнеров», — добавила она.

Таким образом, ВТБ готовится к серьезным изменениям в своем бизнесе, которые могут привести к полной переоценке роли банков в жизни клиентов и их взаимодействия с финансовыми услугами.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026