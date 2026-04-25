Министр сельского хозяйства Псковской области посетил КХ «Витязь»

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов с рабочим визитом посетил крестьянское хозяйство «Витязь». На текущий момент в хозяйстве уже посажено более 100 гектар картофеля. Об этом сообщили в министерстве.

Фото здесь и далее: Министерство сельского хозяйства Псковской области

Крестьянское хозяйство «Витязь», основанное в июне 1993 года, на протяжении 30 лет остаётся ведущим производителем картофеля в Псковской области. Ежегодно оно обеспечивает более 25% общего объёма производства культуры в регионе. Общая площадь сельскохозяйственных угодий хозяйства превышает 2 тысяч гектар.

Ежегодно «Витязь» отводит под выращивание картофеля более 350 гектар, а под зерновые культуры — свыше 500 гектар. В хозяйстве внедрены современные технологии производства с использованием как отечественной, так и импортной техники.

 

Важным этапом развития стало введение в эксплуатацию в 2017 году современного ангектарра для контейнерного хранения. Объект оснащён дополнительной теплоизоляцией и специальной системой вентиляции, которая поддерживает оптимальный температурно‑влажностный режим на разных этапах хранения продукции.

«Витязь» также занимается выращиванием семенного материала картофеля по контрактам с крупными компаниями, среди которых: АО «ЭйчЗетПиСиСадокас», ООО «СоланаРус», ООО «Русевроплант‑Трейд», ООО «ЛВМ Рус» («Белая Дача»), ООО «Лоренц Снек‑Уорлд Продакшн Кириши».

 

Продукция хозяйства реализуется на всей территории России.

В 2026 году общая площадь посевов картофеля в сельскохозяйственных оргектарнизациях и КФХ Псковской области составит 1,8 тыс. гектар. Ожидаемый сбор урожая — порядка 54 тысяч тонн.

