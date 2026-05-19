Псковские и петербургские садоводы обсудили инструменты повышения качества жизни в СНТ

В Псковской области состоялось межрегиональное мероприятие, посвящённое вопросам развития садоводства и обмену опытом между регионами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве сельского хозяйства, во встрече приняли участие председатели садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), представители профильных организаций и органов власти.

Управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга рассказало о своих успешных практиках: как работает государственная поддержка СНТ, какие эффективные способы взаимодействия с председателями и членами применяются, и какие конкретные результаты уже есть за последние годы.

Также в ходе встречи участники обсудили, как решать общие проблемы. Многие председатели СНТ подчеркнули, что такие встречи очень полезны - они позволяют увидеть, как решают похожие задачи в других регионах и перенять лучшие идеи.

Межрегиональный диалог позволяет не только перенимать лучшие практики, но и вырабатывать единые подходы к решению системных проблем. Министерство сельского хозяйства Псковской области поддерживает такие форматы взаимодействия, считая эффективным инструментом повышения качества жизни в СНТ.