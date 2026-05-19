«Союзный кешбек» для туристов из Белоруссии предложили ввести в Пскове

Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства прошло сегодня, 19 мая, в правительстве Псковской области по инициативе государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. На встрече говорилось, в частности, о предложении ввести «Союзный кешбек» для туристов из Белоруссии в Пскове.

Мероприятие началось с выступления заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука: «Рад всех приветствовать на заседании! Уважаемые коллеги, в этом году мы празднуем 30 лет подписания договора о сотрудничестве России и Республики Беларусь».

Далее Алексей Оверчук отчитался об исполнении пунктов договора Союзного государства. Россия по-прежнему остаётся основным торговым партнёром Беларуси. Общая сумма торговли с начала 2026 года составила 52 миллиарда долларов, что на 2,8% больше запланированного. В товарооборот между государствами входят подсолнечное масло, текстильная продукция, молочная и мясная продукции.

Россия по-прежнему является ключевым инвестором Республики Беларусь, вложив 24 миллиарда долларов в развитие экономики страны.

Прямое сообщение железнодорожными путями между Беларусью и Россией запустили 2 апреля. За это время пассажиропоток составил 3,5 тысячи человек, 2 300 из которых - россияне. Также предусмотрен льготный проезд для социально уязвимой категории граждан. В дальнейшем планируется развитие единого бесшовного пространства сообщением Великие Луки — Гомель и Великие Луки — Витебск.

Также развиваются культурно-гуманитарные связи между государствами. Уже запустили телевизионный канал Союзного государства.

Далее с итогами на первый квартал 2026 года выступил глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой: «Благодарю всех коллег за присутствие сегодня. С Псковской областью нас связывает длинная история взаимодействия. Мы не только добрые соседи, но и надёжные сотрудники уже не один год».

Дмитрий Крутой сообщил, что общий оборот взаимного обмена товарами и услугами между Российской Федерацией и Республикой Беларусь составил 62 миллиарда долларов. По итогам первого квартала 2026 года сумма обмена выросла на 13,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Также он отметил дальнейшее расширение дорожной карты железнодорожного сообщения маршрутом Великие Луки — Полоцк. Запланировано создание субсидированных за счёт бюджета Союзного государства авиаперевозок между Россией и Беларусью.

В 2026 году завершается трёхлетний цикл сотрудничества государств, и на данный момент из 310 запланированных мероприятий выполнено чуть больше половины.

Также Дмитрий Крутой обозначил дальнейшие планы сотрудничества: интеграция в налоговые и таможенные системы, создание единого комитета по стандартизации качества, а также использование российских компонентов в работе автомобильного завода в Республике Беларусь.

С благодарностями за взаимовыгодное сотрудничество выступил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что самое тесное сотрудничество сложилось с Витебской областью.

Также Михаил Ведерников выступил с предложением для обсуждения о создании системы для белорусских туристов «Союзный кешбек». Поток туристов в Псковской области ежегодно увеличивается на 15%, но общее количество белорусов, которое приезжает в Псков, составляет всего 2%. Именно для решения данной проблемы губернатор и предложил данную систему. Для граждан Республики Беларусь будет возможно получить обратно 20% от стоимости проживания в определённых гостиницах Псковской области.