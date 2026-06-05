Губернатор предложил банку «Россия» присоединиться к проекту «Единая карта псковича»

Деловую программу на Петербургском международном экономическом форуме-2026 губернатор Псковской области Михаил Ведерников начал со встречи с руководством Банка «Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, губернатор предложил банку присоединиться к проекту «Единая карта псковича».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении направлений сотрудничества приняли участие председатель совета директоров банка Михаил Клишин, заместитель председателя правления банка Александр Шаленков, вице-президент, управляющий директор по региональному бизнесу Любовь Юдина, вице-губернатор Нинель Салагаева, министр экономического развития региона Андрей Михеев и другие официальные лица.

Глава региона напомнил, что правительство Псковской области в 2024 году заключило с банком «Россия» соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона. И за это время сторонами реализован ряд совместных мероприятий. В частности, представитель банка включен в инвестиционный совет Псковской области и экспертный совет ОЭЗ «Моглино».

Кроме того, банк привлечен к экспертизе 60 инвестпроектов в Псковской области, в том числе в «Моглино».

Михаил Ведерников рассказал о работе по созданию универсальной многофункциональной электронной карты «Единая карта псковича» и пригласил банк «Россия» присоединиться к проекту, расширив перечень банков-участников. Представители руководства банка выразили заинтересованность участия в проекте.

«Мы готовы подключиться. У нас есть опыт работы. Мы предварительно уже провели совещания, обсудили технические характеристики, но надо обсудить возможности реализации проекта в регионе», — заметила Любовь Юдина.

Любовь Юдина также подчеркнула, что благодаря участию в советах банку удалось познакомиться с различными инвестиционными проектами. Налажено сотрудничество с одним из крупнейших инвесторов региона — группой компаний «Титан», а также структурами «Газпром межрегионгаз».

В рамках рабочей встречи речь зашла об участии банка в отборе инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Псковской области. Еще один вопрос — возможность возобновления работы по проекту создания универсального формата единого платежного документа.

Участники встречи также обсудили возможные направления продвижения банковских услуг, реализацию проектов на региональных мероприятиях и площадках для предприятий и организаций Псковской области.

«У нас есть возможности для кредитования, капитал банка увеличен. Ищем хорошие инвестиционные проекты, чтобы помочь в их реализации. Мы работаем со всей страной, в том числе и в дистанционном формате», — отметил в свою очередь Александр Шаленков.

По итогам общения достигнута договоренность в ближайшее время организовать рабочую встречу, чтобы обсудить детали и технические параметры участия банка в взаимовыгодных проектах, направленных на социально-экономическое развитие региона.

В правительстве напомнили, что банк «Россия» начал работу 27 июня 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Он осуществляет весь комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.