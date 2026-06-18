 
Экономика

В Гознаке рассказали о новых технологиях защиты тысячерублевых банкнот

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Гознак использовал в обновленных тысячерублевых банкнотах решения, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора, постоянно работает над улучшением защиты и созданием новых элементов, рассказал глава компании Аркадий Трачук.

«У нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора. Некоторые из них использовались в обновленных купюрах номиналом в тысячу и пять тысяч рублей», - сказал он.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием имеющихся элементов защиты и созданием новых. В этом бизнесе не бывает так, чтобы защитный элемент разрабатывался с нуля специально под готовящуюся новую банкноту», - указал Трачук.

По его словам, у Гознака есть научно-исследовательский институт, компания взаимодействует с разными заказчиками, университетами, научными организациями. Постоянно работают исследовательские группы, которые планомерно занимаются разработкой защитных технологий, подчеркнул он.

Банк России ввел в обращение обновленную тысячерублевую банкноту в декабре прошлого года. Она выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс, уточнял регулятор.

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани, пишет РИА Новости

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