Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на УСН до 2030 года

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) должен перейти на уплату НДС.

Фото: пресс-служба Госдумы

При этом Госдума рекомендовала правительству РФ совместно с думским комитетом по бюджету и налогам осуществлять мониторинг правоприменения положений данного закона в части изменения параметров налогообложения субъектов МСП в целях анализа их эффективности с точки зрения влияния на их хозяйственную деятельность и на доходы бюджетов бюджетной системы страны.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса, предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие УСН, должны перейти на уплату НДС, снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.

Принятый Госдумой закон сохраняет для таких организаций и ИП порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей - на 2031 год, пишет РИА Новости.

Исходя из финансово-экономического обоснования, недополученные доходы федерального бюджета в результате принятия закона в 2027 году составят 51,1 миллиарда рублей, в 2028-2029 годах - порядка 100 миллиардов рублей в год.

Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС, отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, причем «чем дольше, тем лучше».

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.