Руководитель плюсского комбината: Переработка пластика — это патриотично 

Вопрос экологии и переработки отходов сейчас очень остро стоит не только в России, но и во всем мире. И переработка полимерных материалов сегодня — это патриотично, рассказал генеральный директор «Плюсского перерабатывающего комбината» Константин Новинский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Бизнес-курс».

«Плюсский перерабатывающий комбинат» единственный в Псковской области имеет сертификат на переработку полимерных материалов. А также комбинат производит из этих полимерных материалов интересную и востребованную в народном хозяйстве продукцию.

Константин Новинский рассказал, что комбинат занимается производством уже порядка 18 лет, хотя официально в Плюссе он находится с 2018 года. Раньше производство базировалось в Ленинградской области, потом комбинат стал развиваться, расширяться, после чего руководство стало рассматривать перспективное масштабирование.

«В Плюссе мы решили разместить производство, потому что находится она на пересечении, можно сказать, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей», — прокомментировал Константин Новинский.

«Плюсский перерабатывающий комбинат» входит в реестр утилизаторов по госпрограмме, который существует с 2024 года. Только с утилизаторами из реестра можно заключать прямые договоры в рамках системы расширенной ответственности производителя (РОП) (механизм экономического регулирования, согласно которому производитель и импортер товаров обязаны утилизировать произведенную или ввезенную ими на территорию страны продукцию в конце ее жизненного цикла после утраты потребительских свойств - ред.).

«Для нас и вообще в целом для работы в сфере переработки это очень важно, потому что, входя в этот реестр, мы можем перерабатывать отходы и получать некоторые преференции. Мы являемся переработчиком, вошедшим в реестр утилизаторов с 2025 года, на тот момент мы были единственные по Псковской области, а если брать май 2026 года, то было всего порядка 209 организаций по России», — отметил Константин Новинский.

Вопрос экологии и переработки отходов сейчас очень остро стоит не только в России, но и во всем мире. «Больший процент отходов составляет именно пластик, который либо перерабатывается, либо уничтожается недолжным образом. Мы все-таки несем экологическую повестку, для нас это добавляет интереса и с практической точки зрения. Также это патриотично. Это все-таки на благо нашей родины, на благо экологии, нашего будущего», — резюмировал Константин Новинский.

Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) реализует совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.