Россияне получат почти 120 млрд рублей господдержки на долгосрочные сбережения в СберНПФ

Россияне, которые формируют долгосрочные сбережения в СберНПФ — партнёре СберИнвестиций, — до конца июля получат 119,7 млрд рублей господдержки за 2025 год. Такие доплаты перечислят 5,9 млн человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

По данным Сбера, больше всего средств господдержки за 2025 год получат участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) из Москвы и Подмосковья — 9,9 млрд рублей. В прошлом году сберегатели из этих регионов активнее других подключали и пополняли свои ПДС-счета.

На второй строчке по объёму господдержки на долгосрочные сбережения находится Республика Татарстан с 4,5 млрд рублей. Далее следуют Нижегородская область с 4,4 млрд рублей, а также Краснодарский край и Республика Башкортостан — по 4,3 млрд рублей соответственно.

«Клиенты СберНПФ получат 72% господдержки по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за 2025 год. Мы высоко ценим такое доверие и рады, что можем помочь людям копить с доплатой от государства и налоговыми льготами, а также эффективнее распоряжаться средствами накопительной пенсии. Так, за 2024-2025 гг. россияне “разморозили” 161 млрд рублей таких денег благодаря СберНПФ. Теперь люди могут в любой момент оплатить ими дорогостоящее лечение. В январе-мае 2026 года спрос на перевод средств накопительной пенсии в ПДС вырос на 40%», - сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По состоянию на конец мая 2026 года свыше 8,1 млн россиян формируют долгосрочные сбережения в СберНПФ, свидетельствует статистика Сбера.