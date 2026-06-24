Плюсский комбинат перерабатывает пластик до этапа гранулы — генеральный директор

О переработке полимерных материалов и об изготовлении продукции для агросектора рассказал генеральный директор «Плюсского перерабатывающего комбината» Константин Новинский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс».
Также комбинат перерабатывает и пленку высокого давления, но уже в рамках цифры четыре. «Это немножко шире. И наш основной акцент все-таки делается на то, чтобы перерабатывать эти отходы и на выходе получать готовую продукцию», — прокомментировал Константин Новинский.
«Плюсский перерабатывающий комбинат» перерабатывает полимерные отходы до этапа гранул, которые производство продает тем, кто их использует. При этом комбинат и сам производит различные изделия.
Генеральный директор производства отметил, что главная задача комбината — быть максимально эффективными, экологичными и патриотичными. «Чтобы также делать акцент на экономику, чтобы производить переработку полного цикла, от отходов до готовой продукции, то есть чтобы продукция, изготовленная из вторичного сырья, была качественно и грамотно переработана, после чего был получен качественный продукт, практически не уступающий продукту, произведенному из первичной гранулы, и потребитель был доволен, причем по более выгодной цене», — резюмировал Константин Новинский.
Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) реализует совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.