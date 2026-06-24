Плюсский комбинат перерабатывает пластик до этапа гранулы — генеральный директор

О переработке полимерных материалов и об изготовлении продукции для агросектора рассказал генеральный директор «Плюсского перерабатывающего комбината» Константин Новинский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс».

Константин Новинский отметил, что «Плюсский перерабатывающий комбинат» перерабатывает порядка семи номенклатур: «Если брать по цифрам, это от единицы до семи. Наше оборудование на сегодняшний день позволяет перерабатывать практически весь пластик до этапа гранулы. Но наш основной производственный акцент идет на то, чтобы перерабатывать три вида. Это стрейч-пленка, полиэтилен высокого и низкого давления».

Также комбинат перерабатывает и пленку высокого давления, но уже в рамках цифры четыре. «Это немножко шире. И наш основной акцент все-таки делается на то, чтобы перерабатывать эти отходы и на выходе получать готовую продукцию», — прокомментировал Константин Новинский.

«Плюсский перерабатывающий комбинат» перерабатывает полимерные отходы до этапа гранул, которые производство продает тем, кто их использует. При этом комбинат и сам производит различные изделия.

«Мы производим конкретно готовую продукцию, это упаковочные пакеты, пакеты для мусора, мы производим стрейч-пленку. Мы производим специальные агропакеты. Мы также стараемся в сферах, где можно, заменить используемые продукты из первичного сырья на упаковку из вторичного сырья. Мы стараемся развивать эти сегменты и, в принципе, достаточно успешно. Также делаем для агросектора пакеты для рассады. Очень активно работаем, естественно, с коммерческими структурами, с индивидуальными предпринимателями. Также сейчас активно работаем с госсектором, тоже через тендеры участвуем, напрямую работаем», — объяснил Константин Новинский. Генеральный директор производства отметил, что главная задача комбината — быть максимально эффективными, экологичными и патриотичными. «Чтобы также делать акцент на экономику, чтобы производить переработку полного цикла, от отходов до готовой продукции, то есть чтобы продукция, изготовленная из вторичного сырья, была качественно и грамотно переработана, после чего был получен качественный продукт, практически не уступающий продукту, произведенному из первичной гранулы, и потребитель был доволен, причем по более выгодной цене», — резюмировал Константин Новинский.

Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) реализует совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.