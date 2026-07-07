Сергей Вострецов: Мы в СОЦПРОФ поддерживаем предложение о введении выплаты за 50 лет брака

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ приветствует законодательную инициативу, направленную на укрепление института семьи и признание заслуг супругов, сохранивших брак на протяжении полувека. Как сообщает «Рамблер», в Госдуме предложили установить единую федеральную выплату для пар, проживших в официальном браке 50 лет и более. Об этом сообщил председатель Объединения Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе, таким семьям предлагается выплачивать не менее 20 тысяч рублей единовременно. В дальнейшем сумма может индексироваться, а выплаты сохраняться или пропорционально увеличиваться к следующим юбилейным датам (60, 70 лет и более). В настоящее время аналогичные меры поддержки уже действуют в отдельных регионах, однако федеральный подход позволит создать единые стандарты по всей стране и повысить социальную значимость долгосрочных семейных отношений.

Инициатива подчеркивает, что долгий официальный брак — это не только личная ценность, но и важный общественный пример устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных ценностей. Такая мера будет способствовать укреплению семьи как основы общества и формированию единого подхода к семейной политике в России.

«Мы в СОЦПРОФ полностью поддерживаем предложение о введении единой федеральной выплаты за 50 лет брака. Семья — это фундамент не только общества, но и стабильной экономики. Супруги, которые полвека вместе преодолевают трудности, воспитывают детей, работают и сохраняют любовь, заслуживают особого государственного признания», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, сегодня многие семьи сталкиваются с экономическими вызовами: ростом цен, нагрузкой на работающих родителей, необходимостью помогать детям и внукам. Федеральная выплата в 20 тысяч рублей и более с последующей индексацией станет реальной мерой благодарности и поддержки.

«Важно, чтобы такая инициатива не осталась разовой. Мы предлагаем рассмотреть комплексный подход: включить юбилейные семейные выплаты в систему социального обеспечения, увязать их с трудовым стажем супругов и предусмотреть дополнительные льготы — например, по санаторно-курортному лечению или жилищным субсидиям. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы участвовать в экспертной проработке законопроекта, собирать предложения от работников и отстаивать интересы семей, где оба супруга — наши члены профсоюза. Сильная семья — это сильная Россия, а поддержка долгого брака — это инвестиция в будущее поколений», — резюмировал председатель.

По данным различных источников, в ряде регионов уже существуют выплаты к «золотой свадьбе», однако размеры и условия существенно различаются. Федеральная инициатива позволит устранить эту неравномерность и сделать поддержку по-настоящему общенациональной.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ продолжит мониторить развитие этой темы и выступать за меры, которые реально улучшают жизнь работающих людей и их семей.