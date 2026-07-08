 
Общество

Премию в 200 тысяч рублей за защиту кандидатской диссертации дают ученым в ПсковГУ

0

Псковский государственный университет ввел единовременные премии в размере 200 тысяч рублей для молодых сотрудников, успешно защитивших кандидатскую диссертацию, и такую же сумму руководство выплачивает их научным руководителям, об этом сообщил начальник управления научно-исследовательской деятельности вуза Василий Фролов в эфире радио ПЛН FM.

Руководитель управления научно-исследовательской деятельности пояснил, что университет выстроил дифференцированную систему поддержки науки. Опытные продуктивные ученые самостоятельно привлекают финансирование через гранты и формируют свой доход за счет эффективного контракта, где научная работа занимает центральное место. 

При этом вуз активно поддерживает начинающих специалистов. «Кого надо поощрять — это молодые исследователи. Им нужна поддержка. Здесь есть определенные шаги со стороны руководства вуза: это гранты для молодых исследователей, это премирование. И вот такое последнее нововведение: теперь за защиту кандидатской диссертации молодой работник в Пскове получает премию единовременно - 200 тысяч рублей», — отметил Василий Фролов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026