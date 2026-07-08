Премию в 200 тысяч рублей за защиту кандидатской диссертации дают ученым в ПсковГУ

Псковский государственный университет ввел единовременные премии в размере 200 тысяч рублей для молодых сотрудников, успешно защитивших кандидатскую диссертацию, и такую же сумму руководство выплачивает их научным руководителям, об этом сообщил начальник управления научно-исследовательской деятельности вуза Василий Фролов в эфире радио ПЛН FM.

Руководитель управления научно-исследовательской деятельности пояснил, что университет выстроил дифференцированную систему поддержки науки. Опытные продуктивные ученые самостоятельно привлекают финансирование через гранты и формируют свой доход за счет эффективного контракта, где научная работа занимает центральное место.

При этом вуз активно поддерживает начинающих специалистов. «Кого надо поощрять — это молодые исследователи. Им нужна поддержка. Здесь есть определенные шаги со стороны руководства вуза: это гранты для молодых исследователей, это премирование. И вот такое последнее нововведение: теперь за защиту кандидатской диссертации молодой работник в Пскове получает премию единовременно - 200 тысяч рублей», — отметил Василий Фролов.