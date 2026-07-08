Молодую семью в Острове оштрафовали за употребление наркотиков

Будущих родителей привлекли к ответственности за употребление наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 28 мая мужчину и женщину доставили в ОМВД России по Островскому району с признаками наркотического опьянения, которое подтвердилось в результате лабораторных исследований.

В судебном заседании сожители отрицали факт употребления наркотических веществ: мужчина пояснил, что употребляет лекарства для профилактики заболевания сердца, а женщина - витамины, необходимые ей для нормального протекания беременности.

Их действия квалифицированы мировым судьей по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, как потребление наркотических средств без назначения врача.

Мировой судья принял во внимание обстоятельства совершения правонарушения и личность граждан. Мужчину и женщину признали виновными в совершении административного правонарушения, каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей с возложением обязанности пройти медицинский осмотр, а в случае необходимости - лечение.