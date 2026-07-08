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Игорь Иванов: Семья — это надежный тыл и источник тепла и вдохновения

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Семья для каждого человека является надежным тылом, а также источником поддержки. Такое мнение в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности высказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с одним из самых светлых и душевных праздников — Днем семьи, любви и верности! Этот день напоминает нам о главных человеческих ценностях, которые служат опорой в любых жизненных ситуациях. Семья — это наш надежный тыл, неисчерпаемый источник душевного тепла, вдохновения и поддержки. Именно в кругу родных мы находим понимание, учимся заботе, уважению и ответственности друг за друга», - сказал Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что для профсоюзного движения эти идеалы особенно близки и понятны.

«Профсоюзы — это одна большая единая семья, сплоченная общими целями, взаимовыручкой и традициями солидарности. Мы вместе преодолеваем трудности, вместе радуемся победам и стоим плечом к плечу, защищая интересы человека труда. Мы прекрасно понимаем, что благополучие региона и страны начинается с домашнего очага. В каждой семье есть работающий человек, чьим ежедневным трудом создается наше общее будущее. И именно поддержка близких дает труженику силы профессионально расти, честно выполнять свое дело и с радостью возвращаться домой после тяжелой смены. Счастливая семья — это залог успешного и созидательного труда! В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы в ваших домах всегда царили мир, согласие и детский смех. Пусть любовь согревает ваши сердца, а верность и взаимопонимание остаются незыблемым фундаментом ваших отношений. Крепкого вам здоровья, уюта, добра и семейного благополучия!» - заключил Игорь Иванов.
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