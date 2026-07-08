Игорь Иванов: Семья — это надежный тыл и источник тепла и вдохновения

Семья для каждого человека является надежным тылом, а также источником поддержки. Такое мнение в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности высказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с одним из самых светлых и душевных праздников — Днем семьи, любви и верности! Этот день напоминает нам о главных человеческих ценностях, которые служат опорой в любых жизненных ситуациях. Семья — это наш надежный тыл, неисчерпаемый источник душевного тепла, вдохновения и поддержки. Именно в кругу родных мы находим понимание, учимся заботе, уважению и ответственности друг за друга», - сказал Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что для профсоюзного движения эти идеалы особенно близки и понятны.