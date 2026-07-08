Ученые ПсковГУ выпустили монографию об отношении молодежи к межнациональным и религиозным вопросам

Коллектив ученых Псковского государственного университета объединил актуальные статистические и аналитические данные о жизни региона в новой комплексной монографии «Особенности развития приграничных территорий в условиях новых вызовов», которая охватывает широкий спектр сфер от промышленности и инвестиций до межнациональных отношений и молодежной политики. Об этом сообщила заведующая кафедрой управления ПсковГУ Ирина Дагаева в эфире радио ПЛН FM.

Заведующая кафедрой управления Ирина Дагаева пояснила, что авторы создали монографию в ответ на значимые события последних лет, включая пандемию и геополитические изменения. В отличие от узкопрофильных изданий 2021 года, новая книга носит междисциплинарный характер. В ее написании приняли участие ученые кафедры управления, кафедры гражданского права и процесса, а также практики — сотрудники правительства Псковской области и министерства экономического развития региона.

Особое внимание авторы уделили политическому устройству области. Также в монографии исследователи подробно разобрали отношение студенческой молодежи к межнациональным и религиозным вопросам, проанализировали потенциальные конфликты и пути их решения.

«Труд получился комплексный, глубокий. По разным сферам деятельности можно опираться на актуальную статистику», — отметила Ирина Дагаева.

Авторы адресовали издание в первую очередь студентам, исследователям и всем, кто интересуется объективной картиной развития Псковской области как приграничного субъекта РФ.