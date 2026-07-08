Депутат Госдумы помог жительнице Усвятского округа пройти обследование в больнице

Содействие в прохождении необходимых консультаций медиков оказал жительнице деревни Церковище Усвятского муниципального округа депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем канале в Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

«Весной во время встречи с жителями деревни Церковище Усвятского округа ко мне обратился местный житель с личным вопросом. Его супруге требовалось лечение из-за камней в почках. Для этого необходимо было пройти консультацию профильного специалиста, уточнить дальнейший порядок действий по лечению. В районе это сделать не удавалось. Взял обращение в работу. Совместно с медицинскими специалистами удалось помочь семье разобраться с маршрутом лечения и пройти необходимые этапы», - сообщил Александр Козловский.

Он добавил, что сейчас вопрос решен: в Псковской областной клинической больнице оказали необходимую помощь.