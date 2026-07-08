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Депутат Госдумы помог жительнице Усвятского округа пройти обследование в больнице

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Содействие в прохождении необходимых консультаций медиков оказал жительнице деревни Церковище Усвятского муниципального округа депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем канале в Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

«Весной во время встречи с жителями деревни Церковище Усвятского округа ко мне обратился местный житель с личным вопросом. Его супруге требовалось лечение из-за камней в почках. Для этого необходимо было пройти консультацию профильного специалиста, уточнить дальнейший порядок действий по лечению. В районе это сделать не удавалось. Взял обращение в работу. Совместно с медицинскими специалистами удалось помочь семье разобраться с маршрутом лечения и пройти необходимые этапы», - сообщил Александр Козловский.

Он добавил, что сейчас вопрос решен: в Псковской областной клинической больнице оказали необходимую помощь.

«Спасибо врачам и всем, кто подключился к решению ситуации! Забота о каждом нуждающемся — одно из ключевых направлений Народной программы партии "Единая Россия". Ее смысл в том, что государство должно быть рядом, особенно когда человек или семья оказались в непростой жизненной ситуации. За каждым обращением стоит конкретный человек, его здоровье, его близкие», - заключил депутат.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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