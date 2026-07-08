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Выездная церемония регистрации брака состоялась в музее-заповеднике «Изборск»

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Выездная церемония регистрации брака состоялась в музее-заповеднике «Изборск» накануне Дня семьи, любви и верности, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«В самом сердце Изборска, на территории ансамбля Изборской крепости, состоялось по-настоящему знаковое событие. Накануне одного из самых теплых праздников – Дня семьи, любви и верности – здесь родилась новая семья. Стены и башни Изборской крепости стали свидетелями клятвы двух влюбленных сердец – Никиты и Маргариты Затравкиных. Музей-заповедник «Изборск» от всей души поздравляет счастливую пару! Пусть ваш брак будет таким же крепким, как древние стены Изборской крепости, а ваша любовь согревает сердца сквозь года. С Днем семьи, любви и верности! Всегда рады вам в музее!» - прокомментировали в учреждении. 

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.

Также в Псковской области впервые отмечается день многодетной семьи. 

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