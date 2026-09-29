Первое действие для спасения денег от мошенников назвала псковский эксперт

Мошенники применяют эмоциональное давление и лишают человека возможности мыслить трезво, поэтому главное правило защиты финансов - немедленно прекратить разговор. Об этом сообщила руководитель службы продаж и обслуживания Россельхозбанка Татьяна Иванова в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Татьяна Иванова объяснила, почему люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников, несмотря на обилие инструкций. Гостья студии отметила, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы и оказывают сильное эмоциональное воздействие на человека. «Они торопят, не дают возможность поговорить с близкими и делают всё, чтобы человек принял быстрое решение. Если злоумышленники пугают человека тем, что у него сейчас украдут деньги, он не может трезво и спокойно оценивать ситуацию», - пояснила руководитель службы продаж.

Она обозначила первый и самый важный шаг в такой ситуации. «Самое первое действие — это положить трубку. А дальше в спокойном состоянии нужно обратиться к официальным источникам: позвонить в банк или зайти в приложение, чтобы проверить, не оформили ли злоумышленники кредиты», - указала Татьяна Иванова.

Эксперт обратила внимание на еще одну опасную тактику преступников. По ее словам, злоумышленники настолько тщательно готовят жертв, что те игнорируют предупреждения сотрудников банка при личном визите в отделение. «Такие случаи были и в нашей практике. К счастью, мы успешно пресекали эти операции. Люди уходили, а на следующий день возвращались и благодарили сотрудников, потому что понимали: их обманули», - рассказала руководитель службы.

Татьяна Иванова уточнила алгоритм действий на случай, если человек уже сообщил мошенникам данные карты или пин-код. «Если человек понял, что сообщил данные, первое, что надо сделать, — это позвонить в банк по официальному телефону либо зайти в приложение и заблокировать карту. Если по наставлению мошенника человек скачал какое-то приложение, нужно отключиться от интернета и позвонить в банк уже по другому телефону», - разъяснила эксперт. Она добавила, что в любом случае необходимо лично прийти в банк и сообщить о произошедшем.

В завершение гостья студии перечислила необходимые настройки безопасности для клиентов. «Конечно, нужно подключить уведомления о снятиях, расходных операциях и переводах. Если система предполагает, стоит подключить сообщения о входе в аккаунт и двухфакторную аутентификацию. А если вы часто пользуетесь интернет-покупками, лучше иметь отдельную карту», - посоветовала Татьяна Иванова.

Руководитель службы подытожила, что базовая банковская гигиена требует никому и никогда не сообщать пин-коды и коды из СМС, так как настоящие сотрудники никогда их не запрашивают. При любых подозрительных звонках следует сразу класть трубку.