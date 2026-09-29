Андрей Козлов: Аграрии сталкиваются с ростом себестоимости продукции и снижением отпускных цен

Основные трудности, с которыми сегодня сталкиваются сельхозтоваропроизводители Псковской области, - это стоимость сырья и доступность ресурсов. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Существенно увеличилась стоимость льготных кредитов и доступных ресурсов. В связи с санкциями, которые у нас до сих пор есть, существенно подорожали запчасти, средства защиты растений, семена иностранного производства, потому что, к сожалению, не все еще производится у нас. Из-за ухудшения логистики идет удорожание именно этого направления, что отражается на увеличении себестоимости продукции», - пояснил депутат.

Говоря о ситуации с зерном, Андрей Козлов отметил, что урожай в этом году получен достаточно большой, однако цена на него падает: «Она ниже общемировой ввиду того, что нарушена логистика. Также цена на молоко: по сравнению с ситуацией двухлетней давности она тоже упала, хотя все затраты растут. Это, наверное, основные вопросы, которые сейчас аграрии задают нам как представителям власти».

Поддержку со стороны государства парламентарий назвал понятной и стабильной. «Она из года в год по этим направлениям ведется. Конечно, хотелось бы, чтобы она увеличилась. Но мы понимаем, что бюджет страны не резиновый, проводится специальная военная операция. Аграрии тоже стоят на защите продовольственной безопасности и понимают, что на сегодняшний момент, наверное, надо потерпеть, чтобы двигаться дальше, и рассчитывать немного на себя. Все программы сохранены. К сожалению, серьезного увеличения их не происходит, хотя инфляция есть и доступность ресурсов увеличивается. С точки зрения экономических реалий, ее, на мой взгляд, чуть-чуть недостаточно. Надо хотя бы с каждым годом увеличивать ее чуть больше, чем на процент инфляции. Но что есть, то есть», - отметил Андрей Козлов.

Гость студии подчеркнул, что повлиять на это сложно, поскольку меры господдержки распределяются на федеральном уровне.