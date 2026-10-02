Объем выдачи кредитов наличными в России достиг 4 трлн рублей

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2026 года россияне оформили в банках почти 4* триллиона рублей – на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным ВТБ, третий месяц подряд динамика продаж в сегменте потребительского кредитования остается стабильной: объемы выдачи держатся на уровне 500 млрд рублей в месяц. Это отражает сбалансированный спрос и взвешенный подход банков к оценке заемщиков. На кредитную активность также влияют позиция регулятора по ключевой ставке и инфляционные ожидания россиян.
Положительная динамика формируется на фоне постепенного восстановления спроса и изменения структуры потребительского поведения. Клиенты не только обращаются за новыми кредитами, но и чаще рассматривают возможность оптимизировать текущую кредитную нагрузку с помощью рефинансирования.
По оценке ВТБ, до конца года рынок сохранит положительную динамику. По итогам 2026 года потребительское кредитование может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 трлн рублей.
*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования