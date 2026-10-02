Псковича оштрафовали за сокрытие налогов от продажи магазина

Псковича оштрафовали за сокрытие доходов от продажи недвижимости в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов по региону.

В обоснование требований указано, что ответчик состоит на учете в налоговом органе как физическое лицо. С сентября 2006 года по декабрь 2024 года в его собственности находился магазин, которое согласно договору купли-продажи он продал за 1 200 000 рублей, при этом кадастровая стоимость объекта по состоянию на 1 января 2024 года составляла 3 829 437,61 рублей.

В связи с тем, что реализованный объект не предназначен для использования в личных, семейных или домашних нуждах, а назначение нежилого помещения предусматривает его использование в коммерческих целях, доход, полученный налогоплательщиком от продажи имущества, подлежит налогообложению вне зависимости от срока владения им.

Так как ответчик не представил декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2024 год, налоговая провела проверку, по итогам которой вынесла решение о привлечении псковича к ответственности за совершение налогового правонарушения - налогоплательщику исчислен налог на доходы физических лиц за 2024 год, штраф.

Поскольку отсутствуют основания для освобождения псковича от налогообложения дохода, полученного от продажи объекта, используемого для предпринимательской деятельности, срок обращения в суд административным истцом соблюден, суд пришел к выводу об удовлетворении требований, взыскав налог на доходы физических лиц в размере 293 879 рублей и штраф.