Валентина Матвиенко рассказала, какой эффект бы дала отмена льгот по НДС на деликатесы

Отмена льготы по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на деликатесные продукты, включая лобстеры и лангустины, привела бы к поступлению в бюджет порядка шести миллиардов рублей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Не стоит забывать и об инвентаризации налоговых льгот - знаю, что работа по этим направлениям ведется, но, на наш взгляд, не очень активно. Просто приведу такой один показательный пример: деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость - вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят: "Ну подумаешь, шесть миллиардов" - не подумаешь, курочка по зернышку клюет», - сказала Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

«На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу, а любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят», - добавила председатель Совета Федерации.

По словам Валентины Матвиенко, необходимо сделать все, чтобы предпринимателям было «легче и проще» работать, пишет ТАСС. «Наш профильный комитет обращает внимание, что сегодня в самых разных отраслях бизнеса самыми разнообразными нормативными правовыми актами установлены всевозможные неналоговые платежи. И это, очевидно, затрудняет оценку совокупной нагрузки на предпринимателей. Здесь мы исходим из того, что надо, во-первых, оптимизировать такие неналоговые платежи, а, во-вторых, обеспечить систематизацию этой сферы, чтобы она была понятной и прозрачной для бизнеса», - отметила она.