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Псковичам направили более 305 тысяч налоговых уведомлений

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УФНС России по Псковской области напоминает о сроке уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря 2026 года. Если до 1 ноября налоговое уведомление не поступило, можно обратиться в налоговый орган, МФЦ или направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Налоговые уведомления направляются налогоплательщикам в электронном виде и заказными письмами не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты. 22-25 сентября 2026 года осуществлена массовая рассылка налоговых уведомлений в электронном виде. А в настоящее время направление уведомлений, в том числе по почте заказными письмами, полностью завершено.

В УФНС отметили, что жителям Псковской области в этом году направлено 305 тысяч 640 уведомлений. Из них более 271 тысячи налогоплательщиков получат уведомление в электронном виде. И всего чуть больше 34 тысяч уведомление было направлено заказными письмами. Общий объем начислений имущественных налогов во всех уведомлениях составил 1 миллиард 388 миллионов рублей.

Если до 1 ноября 2026 года налоговое уведомление не поступило, специалисты налоговой службы региона рекомендуют налогоплательщикам обратиться в налоговый орган, отделение МФЦ или направить информацию об этом через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также можно направить обращение через электронный сервис «Обратиться в ФНС России».

Налоговое уведомление не направляется в следующих случаях:

  • если есть налоговая льгота или налоговый вычет, или иные установленные законодательством основания, полностью освобождающие от оплаты налогов;
  • если в момент расчета налога на Едином налоговом счете налогоплательщика имеется переплата, достаточная для исполнения обязанности по уплате исчисленного налога;
  • исчисленная сумма налога составляет менее 300 рублей.

Подробнее о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов – на промостранице «Налоговое уведомление 2026 года». С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

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