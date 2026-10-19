«PRO ДЕНЬГИ»: Кредитка — зло или инструмент?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Сегодня речь пойдет о кредитной карте. В каких случаях кредитка — полезный инструмент, а в каких — риск? Что нужно знать перед тем, как оформить кредитку, чтобы не попасть в ловушку? Какие ошибки чаще всего приводят к начислению процентов? Когда кредитку лучше не использовать или закрыть?