Накопительные пенсии россиян предлагают переводить в ПДС

Правительственная комиссия одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений, сообщил Минфин.
Предлагаемая мера предоставит россиянам больше способов для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Так, появится возможность:
- получать выплаты в особых жизненных ситуациях;
- претендовать на государственное софинансирование;
- оформлять налоговые вычеты;
- гибко выбирать сроки и способы получения выплат.
При этом вложения можно передавать по наследству, а личные взносы и доход от них до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы, пишет РИА Новости.
Накопительный компонент пополнялся за счет взносов работодателей с 2002-го по 2014 год. После этого периода обязательные отчисления организаций направлялись на страховые пенсии. Добровольные пополнения использовались редко: как отмечается в материалах, в 2024-м их внесли всего 28,4 тысячи человек.