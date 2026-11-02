 
Экономика

Накопительные пенсии россиян предлагают переводить в ПДС

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Правительственная комиссия одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений, сообщил Минфин.

«Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, учет баллов и стажа остается прежним», — говорится на сайте ведомства.

Предлагаемая мера предоставит россиянам больше способов для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Так, появится возможность:

  • получать выплаты в особых жизненных ситуациях;
  • претендовать на государственное софинансирование;
  • оформлять налоговые вычеты;
  • гибко выбирать сроки и способы получения выплат.

При этом вложения можно передавать по наследству, а личные взносы и доход от них до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы, пишет РИА Новости

Накопительный компонент пополнялся за счет взносов работодателей с 2002-го по 2014 год. После этого периода обязательные отчисления организаций направлялись на страховые пенсии. Добровольные пополнения использовались редко: как отмечается в материалах, в 2024-м их внесли всего 28,4 тысячи человек.

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