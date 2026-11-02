Накопительные пенсии россиян предлагают переводить в ПДС

Правительственная комиссия одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений, сообщил Минфин.

«Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, учет баллов и стажа остается прежним», — говорится на сайте ведомства.

Предлагаемая мера предоставит россиянам больше способов для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Так, появится возможность:

получать выплаты в особых жизненных ситуациях;

претендовать на государственное софинансирование;

оформлять налоговые вычеты;

гибко выбирать сроки и способы получения выплат.

При этом вложения можно передавать по наследству, а личные взносы и доход от них до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы, пишет РИА Новости.

Накопительный компонент пополнялся за счет взносов работодателей с 2002-го по 2014 год. После этого периода обязательные отчисления организаций направлялись на страховые пенсии. Добровольные пополнения использовались редко: как отмечается в материалах, в 2024-м их внесли всего 28,4 тысячи человек.