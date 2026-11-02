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Ирина Баранова рассказала, как бесплатно проверить свой кредитный рейтинг

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Многие граждане перед обращением в банк за кредитом хотят заранее узнать свою кредитную историю и рейтинг, чтобы понимать, на какие условия можно рассчитывать. Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире программы «PRO деньги» на ПЛН FM (102.6) рассказала, как это можно сделать быстро и бесплатно.

Как отметила гостья студии, процедура не требует сложных манипуляций — достаточно знать, в каком именно бюро хранятся данные о заемщике.

«Это все просто и реально. Во-первых, вам надо выяснить, где находится ваша кредитная история, в каком из бюро кредитных историй. Их несколько, но приведу примеры наиболее распространенных: Объединенное бюро кредитных историй и Национальное бюро кредитных историй», — поделилась Ирина Баранова.

Чтобы узнать, где именно хранится ваша история, сегодня существует сразу несколько каналов: «Через сайты-агрегаторы, через Госуслуги, через сайт Центробанка, через мобильное приложение банка можете выяснить, в каком из бюро кредитных историй находится ваша кредитная история, где вы можете посмотреть кредитный рейтинг. Он обычно является приложением к этой информации, и вы ее увидите в том или ином бюро кредитных историй», — добавила эксперт.

Сейчас законодательство гарантирует гражданам право на бесплатное ознакомление с собственными финансовыми данными.

«Два раза в год вы по закону можете сделать запрос бесплатно. И вам на электронную почту придет информация, где вы увидите всю историю о вас и о вашей кредитоспособности», — подчеркнула управляющая реготделения.

По ее словам, такой контроль собственной финансовой репутации помогает заемщику заранее оценить свои шансы при обращении в банк.

«Благодаря данным действиям вы сможете примерно понимать, на что можно рассчитывать, и как на вас будут смотреть сотрудники банка, если вы захотите взять кредит», — резюмировала Ирина Баранова.
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