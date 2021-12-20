Великое освящение храма святого князя Александра Невского пройдет в Пскове

Пресс-конференция митрополита Тихона состоится 12 сентября в Пскове

Крыпецкий монастырь приглашает на престольный праздник

Кинорежиссер Михалков и министр культуры Любимова прибыли в Печоры на праздник Успения Богородицы

Километровую дорогу выстлали цветами в Псково-Печерском монастыре

Задача на пятерку: псковской православной гимназии - быть

Походную казачью часовню в честь святого Ильи Пророка освятили в Пскове

Дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре будут закрыты в августе

Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре

Фестиваль колокольного звона в Псковской области объединил участников из двух стран

Крестный ход с мощами Александра Невского побывает в Печорах, Порхове и Великих Луках

ПЛН-ТВ: Молебен в день встречи ковчега с мощами Александра Невского в Пскове

Митрополит Тихон возглавил торжественный молебен в день принесения в Псков мощей святого Александра Невского