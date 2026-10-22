Епископ Варнава предложил перепрофилировать «Дома земского врача» в Дом милосердия епархии

Встреча, посвященная сохранению памятников архитектуры, состоялась 21 октября в Великолукском епархиальном управлении по инициативе епископа Великолукского и Невельского Варнавы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, в ходе встречи прозвучало предложение о создании проекта ремонта «Дома земского врача» и перепрофилирования его в Дом милосердия Великолукской епархии.

Фото: пресс-служба Великолукской епархии

В заседании участвовали секретарь Великолукского епархиального управления иерей Вадим Яковлев, заместитель директора - начальник службы управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Мария Лисенкова, реставратор, настоятель храма храм Воздвижения Креста Господня деревни Лукино Куньинского муниципального округа иерей Василий Полежаев, а также члены комиссии по церковному искусству и архитектуре Великолукской епархии, сотрудники епархии и приглашенные эксперты.

Как рассказала Мария Лисенкова, на встрече обсудили вопрос формирования списка храмов Великолукской епархии для подачи заявок на финансирование в 2027-2029 годах работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения за счет средств федерального бюджета. На встрече рассматривался в том числе вопрос участия приходов в грантовых проектах, что может стать источником финансирования при нехватке средств для восстановления и ремонта храмов.

Секретарь Великолукского епархиального управления иерей Вадим Яковлев отметил, что вопросы сохранности и восстановления объектов религиозного назначения, имеющих статус охраняемых объектов как памятники культуры и архитектуры, не простые и над их решением не первый год работают эксперты. Отдельной федеральной программы, которая была бы создана исключительно для объектов религиозного назначения, которые чаще всего находятся в федеральной собственности, сейчас нет. Однако прорабатываются другие формы юридической и финансовой поддержки.

Среди объектов, которые обсуждались экспертами на сегодняшней встрече, отец Вадим назвал «Дом земского врача» в Великих Луках, переданный в собственность Великолукской епархии и требующий ремонта. Владыка Варнава предложил рассмотреть возможность поиска финансирования, в том числе грантового, для подготовки проекта ремонта «Дома земского врача» и перепрофилирования его в Дом милосердия Великолукской епархии, в котором могла бы вестись работа по церковной благотворительности, социальному служению и Общества сестер милосердия.

В России действует программа «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации» (2025–2045 гг.). Это масштабный федеральный проект, утверждённый распоряжением правительства РФ от 12 декабря 2025 года №3773-р., который охватывает все объекты культурного наследия, включая религиозные, и ставит целью приведение их в удовлетворительное состояние. Приоритета в этой программе у храмов и других объектов религиозного назначения нет.