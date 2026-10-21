Память преподобного Досифея Верхнеостровского и преподобномученика Серафима (Щелокова) празднует церковь

Церковь празднует память преподобного Досифея Верхнеостровского и преподобномученика Серафима (Щелокова) сегодня, 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь

Преподобный Досифей Верхнеостровский Псковский жил в XV веке и являлся учеником преподобного Евфросина Спасоелеазаровского, Псковского. В 1470 году он основал монастырь Святых Апостолов Петра и Павла на Псковском озере, где был игуменом. Братия была немногочисленна, 25-30 человек, которые вели аскетический образ жизни и проводили время в молитве и труде, занимаясь в основном рыбным промыслом.

В 1584 году островная обитель была приписана к Псково-Печерскому монастырю. В 1703 году монастырь сильно пострадал от шведов, но уже через несколько лет был восстановлен. На месте пепелища в 1710 году построили новый каменный Петропавловский храм. В 1764-м году монастырь упразднили и церковь стала приходской.

Преподобномученик Серафим (Щелоков) поступил в Спасо-Елиазаров Великопустынский монастырь Псковской губернии, где в это время подвизался преподобный Гавриил (Зырянов); здесь же пострижен в монашество. В 1917 году он перешел в Седмиозерную Богородицкую Вознесенскую пустынь Казанской губернии, в которой в конце своей жизни подвизался и где был погребен преподобный Гавриил. Здесь отец Серафим прослужил до дня закрытия пустыни в 1928 году. В 1930 году его назначили исполняющим обязанности наместника московского Данилова монастыря. В том же году монастырь закрыли. В 1931 году отбывал ссылку, а после нее служил в Кашире. В 1937 года арестован и приговорен к расстрелу. Погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.