Икона Божией Матери «Умиление» из Псково-Печерского монастыря прибыла на Кубань

17 октября чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умиление» из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря прибыла в Кубанскую митрополию. Чтимый образ сопровождали насельники Псково-Печерской обители иеромонах Лазарь (Говорков) и иеромонах Иоанн (Князев), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви

Встречу иконы в Свято-Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Затем, сонмом кубанского духовенства во главе с главой митрополии было совершено молебное пение перед чудотворным образом.

В завершение богослужения митрополит Василий обратился к духовенству и прихожанам собора со словами проповеди.