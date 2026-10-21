50 секций и гости федерального уровня: в Пскове готовятся к Рождественским чтениям

В Пскове началась подготовка к региональному этапу XXXV Международных Рождественских образовательных чтений. Почти 50 секций, участие всех благочиний Псковской епархии, известные священнослужители, журналисты и телеведущие - организаторы представили первые подробности предстоящего форума.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Пленарное заседание состоится 1 декабря 2026 года в 14:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Секционная программа пройдёт с 25 ноября по 5 декабря.

По информации организаторов, уже ведётся подготовка секций. По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея в организацию и проведение чтений включены все благочиния Псковской епархии. Такой охват позволит объединить площадки, участников и образовательные инициативы разных территорий.

Тема XXXV Международных Рождественских образовательных чтений - «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В центре обсуждения вопросы, которые касаются и взрослых, и молодёжи: как технологии меняют человека, что происходит с образованием и отношениями между поколениями, как сохранить нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире.

Смысловой акцент псковской программы - «Остаться человеком». Прогресс отвечает на вопрос «что мы можем?», а чтения предлагают задуматься: «ради чего и ради кого?».

Организаторы анонсируют участие гостей федерального уровня - известных священнослужителей и православных просветителей, общественных деятелей, журналистов, теле- и радиоведущих. Среди заявленных медиаплощадок, представители которых приглашены к участию, радио «Вера», журнал «Фома» и телеканал «Спас».

Отдельным направлением станет проект «Псков спрашивает», в котором известные люди православного вероисповедания ответят на вопросы псковичей. Организаторы уже собрали более 100 вопросов и продолжают принимать новые. Среди них вопросы о вере и сомнениях, семье и воспитании, прощении, одиночестве, цифровых привычках и искусственном интеллекте. Проект призван сделать жителей непосредственными участниками разговора и связать повестку чтений с их повседневной жизнью.

По данным оргкомитета, в программе чтений и связанных с ними просветительских проектах заявлено участие протоиерея Андрея Ткачёва, иерея Владислава Берегового, иерея Альвиана Тхелидзе и иерея Александра Сатомского, Анны Семак, Оксаны Фёдоровой, Алексея Свиридова, Елены Бородиной и других федеральных гостей. Подробности выступлений и форматы участия будут представлены в программе.

Псковский этап станет частью большого международного церковно-общественного форума. Рождественские образовательные чтения проводятся ежегодно с 1993 года. Возникнув по инициативе православных педагогов, они стали пространством взаимодействия Церкви, системы образования, научного и культурного сообщества, представителей государственной власти.

Международный этап XXXV чтений пройдёт в Москве с 24 по 28 января 2027 года. Торжественное пленарное заседание состоится 26 января в Государственном Кремлёвском дворце. О масштабе форума говорят итоги предыдущих чтений: более 5 500 участников торжественного заседания и 224 мероприятия по 19 направлениям.