Праздник Трубчевской иконы Божией Матери отмечают сегодня православные

Православная церковь 16 октября отмечает день Трубчевской иконы Божией Матери. Этот образ, известный своими чудесными исцелениями, оказывает духовную помощь в борьбе с болезнями и испытаниями.

Свое название Трубчевская икона получила благодаря надписи на оборотной стороне, указывающей на ее происхождение. Согласно этим данным, образ был написан в 1765 году в городе Трубчевск Орловской губернии, который сегодня является административным центром в Брянской области. Автор иконы — иеромонах Чолнского мужского монастыря Евфимий.

В честь чудотворного образа при монастыре была построена церковь, освященная 16 октября (по старому стилю — 3 октября). В этот день и совершается празднование в честь иконы «Трубчевская». Позднее икона была перевезена в Троице-Сканов монастырь в Наровчатском районе Пензенской области. Предполагают, что икона была подарена обители и перенесена из Трубчевска в Наровчат.

Широкую известность образ приобрел в конце XVIII века. Тогда на Наровчат и ближайшие к нему села нашла холера. Охваченные паникой жители обратились к монахам с просьбой о помощи. По городу был совершен крестный ход с Трубчевской иконой, после чего болезнь отступила. С тех пор образ стал почитаться как чудотворный.

Трубчевская икона Божией Матери относится к типу Одигитрия, что в переводе с греческого означает «Путеводительница». Богородица изображена в короне, со скипетром и державой, держащей на левой руке младенца Иисуса Христа. Ее одеяния, а также одежда младенца украшены цветочными орнаментами, что символизирует благодать и свет. В углах иконы размещены священные тексты, прославляющие Господа и Пресвятую Деву.

Православные христиане считают, что икона обладает уникальной силой. Сразу после ее появления стали происходить удивительные исцеления. Один из известных случаев произошел, когда больная туберкулезом женщина из Саранска посетила монастырь и помолилась перед иконой. После молебна она взяла с собой масло от лампадки перед иконой и, мазавшись им, излечилась от болезни.

И в наши дни помолиться перед образом собирается много прихожан. Считается, что чудотворный образ помогает в самых разных жизненных ситуациях, а в день праздника сила молитвы увеличивается многократно. Молятся перед иконой как в храме, так и дома, главное — чтобы молитва исходила от чистого сердца.

Иконе молятся об исцелении, как физическом, так и духовном, о защите от врагов, бед и несчастий, об избавлении от пагубных зависимостей, о помощи в зачатии и рождении детей, а также о мире в семье, благополучии родных и близких.

Трубчевская икона Божией Матери находится в Троице-Скановом монастыре в селе Сканово Пензенской области. Она хранится за правым передним столпом Успенской церкви. Еще сохранилось по меньшей мере три списка иконы середины – конца XVIII века. Один из них, чудом уцелевший после пожара, находится в храме Петра и Павла в селе Плюсково Брянской области, пишут «Известия».