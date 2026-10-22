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День памяти одного из 12 апостолов Иаков Алфеев отмечают православные сегодня

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Память апостола Иаков Алфеев, брат евангелиста Матфея, который был призван Христом в число 12 учеников, чтут православные сегодня, 22 октября. Святой после Пятидесятницы проповедовал в Иудее, затем вместе с апостолом Андреем Первозванным ‒ в Едессе. Он продолжил евангельскую проповедь в Газе, Елевферополе и их окрестностях.

Изображение: «Азбука веры»

Апостол Иаков Алфеев, брат апостола и евангелиста Матфея, бывшего прежде мытарем, был призван Самим Господом в число 12 апостолов и вместе с прочими был послан на проповедь.

После сошествия Святого Духа проповедовал сначала в Иудее, затем сопутствовал святому апостолу Андрею Первозванному в Едессу. Распространял евангельское благовестие в Газе, Елевферополе и сопредельных им местах, оттуда отправился в Египет.

По одним данным, он принял смерть в Мармарике, где был побит камнями иудеями, по другим ‒ принял мученическую смерть, распят на кресте, по дороге в Египет в городе Острацине, пишет «Азбука веры».

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