ИППО и РПЦ заключили соглашение по развитию паломничества

24 декабря 2025 года в Центре Императорского Православного Палестинского Общества в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ИППО и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Со стороны ИППО документ подписал председатель Общества Сергей Степашин, а со стороны комиссии — её председатель, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Как отметили в Псковской епархии, подписание соглашения — важный шаг в укреплении сотрудничества между Русской Православной Церковью и Императорским Православным Палестинским Обществом. Соглашение заложило основу для совместного развития православного паломничества и реализации проектов, направленных на содействие в посещении святынь. Целью Соглашения также стало укрепление духовных ценностей и расширение возможностей для паломников.

«Одна из основных миссий современного ИППО — содействие Русской Православной Церкви в её духовном и миротворческом служении. Соглашение открывает новые возможности для реализации этой миссии. Сотрудничество обещает стать мощным импульсом для развития православного паломничества и сохранения духовного наследия», - рассказали в епархии.