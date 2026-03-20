В Троицком соборе Псковского Кремля продолжается реставрация Серафимовского придела

В Троицком соборе Псковского Кремля реставраторы продолжают монтажные работы по устройству полов в Серафимовском приделе. Одновременно идет подготовка ниш для керамических вставок. В одном из помещений демонтируют участок каменной кладки, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

В настоящее время выполнен основной объем работ по укреплению фундаментов, стен и сводов внутри и снаружи памятника архитектуры.

Подрядная организация выполнила в Серафимовском приделе реставрацию кладки, сшивку трещин, вычинку и реставрацию швов, штукатурные работы верхней части сводов.

️Работа проводилась при участии археологов, авторского надзора и организаций, контролирующих качество выполняемых работ.

Отметим, что Троицкий кафедральный собор (1699 года), входит в состав ОКН ФЗ «Ансамбль Кремля». Научные предпроектные изыскания, выполненные по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», проводились впервые.

Открытия, связанные с историей памятника архитектуры, повлияли на проектные решения. Одной из самых сложных задач будет реставрация главного купола. Принято решение проводить работы на месте, чтобы не выполнять технически сложный демонтаж уникальной конструкции.