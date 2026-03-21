Митрополит Матфей возглавил Божественную литургию и встретил чудотворную икону «Умиление» в Гдове

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию и встречу чудотворной Псково-Печерской иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» в Свято-Державном Дмитриевском соборе города Гдова сегодня, в субботу 4-й седмицы Великого поста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный Гдовского округа и настоятель Свято-Державного Димитриевского собора иерей Сергий Олисов, настоятель храма Рождества Христова (в Майском) города Печоры иеромонах Иннокентий (Селезнёв), настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Озера протоиерей Евгений Михайлов, настоятель храма Архангела Михаила села Кобылье Городище иеромонах Никандр (Чебурахин), настоятель храма святых апостолов Петра и Павла деревни Спицино протоиерей Григорий Ивасенко, настоятель храма святителя Николая Чудотворца деревни Каменный Конец протоиерей Василий Бойко, настоятель храма святителя Николая Чудотворца деревни Полично иерей Александр Андреев, настоятель храма апостолов Петра и Павла деревни Лаптовицы иерей Александр Романовский, настоятель храма Преображения Господня села Прибуж иерей Владимир Серегин, насельники Псково-Печерского монастыря в священном сане.

Песнопения литургии исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились: глава Гдовского муниципального округа, а также многочисленные прихожане и жители Гдова.

По окончании литургии у чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Умиление» было совершено молебное пение. Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.