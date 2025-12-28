Митрополит Матфей принял участие в заседании Совета Императорского Православного Палестинского Общества

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в итоговом заседании Совета Императорского Православного Палестинского Общества, которое прошло в центре организации под председательством Сергея Степашина 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

В ходе работы Совета митрополит Матфей представил доклад, посвященный деятельности Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Почётным гостем заседания стал Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Анатолий Юрков.