Церковь

Митрополит Матфей сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

0

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве сегодня, 28 декабря,  в день хиротонии архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа Великолукского и Невельского. За Литургией Его Святейшеству сослужил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

За богослужением была совершена хиротония архимандрита Варнавы (Снытко), клирика Великолукской епархии, во епископа Великолукского и Невельского. Новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного Синода от 30 октября 2025 года (журнал № 91), стал правящим архиереем Великолукской епархии Псковской митрополии.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев). В эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ру шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Владыка прочитал молитву о Святой Руси. Проповедь перед причастием произнес иерей Илия Тягин, клирик храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове г. Москвы.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Великолукского и Невельского Варнаву на служение и вручил ему архиерейский жезл.

Новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архипастырское благословение.

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru