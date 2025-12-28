Митрополит Матфей сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве сегодня, 28 декабря, в день хиротонии архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа Великолукского и Невельского. За Литургией Его Святейшеству сослужил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

За богослужением была совершена хиротония архимандрита Варнавы (Снытко), клирика Великолукской епархии, во епископа Великолукского и Невельского. Новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного Синода от 30 октября 2025 года (журнал № 91), стал правящим архиереем Великолукской епархии Псковской митрополии.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев). В эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ру шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Владыка прочитал молитву о Святой Руси. Проповедь перед причастием произнес иерей Илия Тягин, клирик храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове г. Москвы.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Великолукского и Невельского Варнаву на служение и вручил ему архиерейский жезл.

Новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архипастырское благословение.

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.