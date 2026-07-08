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Митрополит Матфей совершил чин основания духовно-просветительского центра в поселке Ровное

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Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин основания Духовно-просветительского центра «Наследие Отечества» на подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в поселке Ровное Стругокрасненского округа 6 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

На церемонии митрополиту сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный монастырей Псковской епархии игумен Всеволод (Сиканов), настоятель храма святителя Митрофана Воронежского поселка Лосицы иеромонах Вениамин (Крашенинников), клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков, духовенство Творожковской обители и гости праздника.

 

Во время богослужения молились настоятельница монастыря игумения Магдалина (Бусыгина) с сестрами обители, благотворители, жители деревни Ровное, прихожане и паломники.

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