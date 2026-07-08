Митрополит Матфей совершил чин основания духовно-просветительского центра в поселке Ровное

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин основания Духовно-просветительского центра «Наследие Отечества» на подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в поселке Ровное Стругокрасненского округа 6 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

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На церемонии митрополиту сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный монастырей Псковской епархии игумен Всеволод (Сиканов), настоятель храма святителя Митрофана Воронежского поселка Лосицы иеромонах Вениамин (Крашенинников), клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков, духовенство Творожковской обители и гости праздника.

Во время богослужения молились настоятельница монастыря игумения Магдалина (Бусыгина) с сестрами обители, благотворители, жители деревни Ровное, прихожане и паломники.