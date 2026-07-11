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Презентация книги от издательства Псково-Печерского монастыря состоится в Москве

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18 июля  в 14:00 в Духовно-просветительском центре при храме Успения Пресвятой Богородицы (в Останкино) города Москвы состоится презентация книги «Цветочные рецепты» от студии цветов «Васса» при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Афиша: Псковская епархия Русской Православной Церкви / «ВКонтакте»

Участники презентации смогут познакомиться с книгой, узнать историю её создания, вдохновиться прекрасными «рецептами» и приобрести экземпляр для своей домашней библиотеки. Также, в рамках мероприятия состоится цветочный мастер-класс.

«Мы проведем для вас демонстрацию создания небольшого цветочного украшения для аналойной иконы. Вы увидите процесс от начала до конца, сможете задать вопросы и почерпнуть ценные советы. Это будет не просто встреча, это настоящее торжество красоты и творчества. Мы сможем увидеться не только на экранах, но и вживую за чашечкой чая в кругу единомышленников», — отмечают в сообществе студии цветов «Васса».

Мероприятие пройдёт по адресу: Москва, улица Березовая аллея, дом 16 — станция метро «Ботанический сад».

Участие бесплатное. Всем участникам необходимо пройти предварительную регистрацию.

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