Тихвинскую икону Божией Матери чтут православные 9 июня

9 июля Русская православная церковь совершает празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери – одной из древнейших и самых почитаемых чудотворных икон, которую еще называют «Северной Царицей». По преданию, Тихвинская икона Божией Матери – одна из икон, написанных святым апостолом от 70-ти и евангелистом Лукой еще во времена земной жизни Пресвятой Богородицы, с которой святой Лука общался лично. Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Икона Тихвинской Божией Матери – иконографический тип иконы Богородицы Одигитрии (что в переводе с греческого означает «Указующая путь», «Путеводительница»), характерной особенностью которого является общение Пресвятой Девы с Младенцем Христом.

В Успенском храме Псково-Печерского монастыря икона Тихвинской Божией Матери находится слева (между окон).

Тихвинская икона Божией Матери в 5 веке была перенесена в Константинополь из Иерусалима, где впоследствии для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. В 1560 году по приказу царя Ивана Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена.

Так, однажды, узнав о приближении шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство.

После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы, пишет Calend.ru. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе.

В 1983 году Русская православная церковь отметила 600-летие явления Тихвинской иконы Божией Матери. Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.

Во время Великой Отечественной войны Тихвинская икона была вывезена из России в Соединенные Штаты Америки. Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери вернулась на Родину 23 июня 2004 года. В день общецерковного празднования явления образа 9 июля 2004 года в Тихвинском монастыре Патриархом Московским и всея Руси Алексием II была отслужена торжественная литургия.